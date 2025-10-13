CRB busca embalo no Rei Pelé; Atlético-GO tenta reagir fora de casa pela Série B

A 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta segunda-feira com dois jogos que movimentam a parte intermediária e a zona de rebaixamento da tabela. No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda tenta reagir diante do Atlético-GO. Já no Rei Pelé, o CRB encara a Ferroviária em confronto de equipes com objetivos distintos na reta final da competição.

O Volta Redonda chega pressionado. Vice-lanterna com apenas 31 pontos, o time fluminense tem o pior ataque do campeonato, com 19 gols marcados em 31 partidas. A equipe vem de derrota por 3 a 0 para o Avaí e tenta aproveitar o fator casa para se manter viva na luta contra o rebaixamento. Em seis confrontos na história com o Atlético-GO, venceu apenas uma vez, mas nunca perdeu para o rival atuando em Volta Redonda.

O Atlético-GO, por outro lado, ainda alimenta esperanças de brigar pelo acesso. Com 45 pontos, a equipe goiana precisa reagir após a derrota por 2 a 1 para o Coritiba. O time tenta ajustar o sistema defensivo e recuperar o equilíbrio que o colocou na disputa pelo G-4 nas rodadas anteriores. Um triunfo fora de casa seria essencial para manter o grupo de Rafael Lacerda no páreo.

Mais tarde, em Maceió, o CRB entra em campo embalado por duas vitórias consecutivas. O time alagoano derrotou o Goiás por 2 a 1 fora de casa e chegou aos 46 pontos, ainda de olho na parte de cima da tabela. Com desempenho sólido como mandante, a equipe de Eduardo Barroca quer confirmar o bom momento diante de um adversário em queda.

A Ferroviária atravessa fase delicada. Derrotada pela Chapecoense em Araraquara, soma apenas 36 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe paulista tenta reencontrar o equilíbrio defensivo que marcou sua campanha no primeiro turno, quando superou o próprio CRB por 1 a 0. A sequência negativa pressiona o técnico Claudinei Oliveira, que precisa dar resposta imediata.

A rodada será concluída na terça-feira com três jogos: Chapecoense x Botafogo-SP, Athletico-PR x Avaí e o clássico paraense entre Paysandu e Remo.