Corinthians x Atlético-MG: veja valores e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão
O Corinthians iniciou, nesta segunda-feira, venda de ingressos para a partida contra o Atlético-MG, marcada para sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A abertura das vendas está sendo realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades Acessibilidade e Fiel Torcedor.
A venda será feita exclusivamente online, pelo site do Fiel Torcedor. Não haverá bilheteria física. Além disso, a compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria facial. Também só será permitida a compra de um ingresso por CPF.
Veja os preço dos ingressos
NORTE - R$ 75,00
SUL - R$ 79,00
LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 110,00
LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 110,00
LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 130,00
LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 180,00
OESTE SUPERIOR - R$ 198,00
OESTE INFERIOR CORNER - R$ 260,00
OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 280,00
Cronograma de vendas
Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 9h
- Abertura para não pagantes e PCDs.
- Abertura check-in e venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.
Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 11h
- Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.
Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 13h
- Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.
Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 15h
- Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.
Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 17h
- Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.
Terça-feira, 14 de outubro, a partir das 11h
- Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online.
Quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 15h
- Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site.
Para o confronto, as vendas estarão abertas até o horário e data do jogo, mediante a disponibilidade de ingressos.
Descontos para Fiel Torcedor
- No confronto diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão, membros do plano Minha Vida terão descontos de 29% a 56%, os do plano Minha História terão descontos de 38% a 42%, e os do plano Meu Amor, de 26% a 28%.