Corinthians x Atlético-MG: veja valores e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

13/10/2025 09h22

O Corinthians iniciou, nesta segunda-feira, venda de ingressos para a partida contra o Atlético-MG, marcada para sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A abertura das vendas está sendo realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades Acessibilidade e Fiel Torcedor.

A venda será feita exclusivamente online, pelo site do Fiel Torcedor. Não haverá bilheteria física. Além disso, a compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria facial. Também só será permitida a compra de um ingresso por CPF.

Veja os preço dos ingressos

NORTE - R$ 75,00

SUL - R$ 79,00

LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 110,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 110,00

LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 130,00

LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 180,00

OESTE SUPERIOR - R$ 198,00

OESTE INFERIOR CORNER - R$ 260,00

OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 280,00

Cronograma de vendas

Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 9h

  • Abertura para não pagantes e PCDs.

  • Abertura check-in e venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 11h

  • Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 13h

  • Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 15h

  • Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 17h

  • Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Terça-feira, 14 de outubro, a partir das 11h

  • Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online.

Quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 15h

  • Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site.

Para o confronto, as vendas estarão abertas até o horário e data do jogo, mediante a disponibilidade de ingressos.

Descontos para Fiel Torcedor

  • No confronto diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão, membros do plano Minha Vida terão descontos de 29% a 56%, os do plano Minha História terão descontos de 38% a 42%, e os do plano Meu Amor, de 26% a 28%.

