Corinthians treina com trio em campo e ainda tem dúvidas para pegar o Santos

13/10/2025 12h28

O Corinthians realizou, na manhã desta segunda-feira, mais um treino no CT Dr. Joaquim Grava de olho no clássico contra o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A imprensa acompanhou a primeira parte da atividade.

O elenco abriu o dia com um aquecimento, seguido por um exercício de troca de passes. Os meio-campistas Rodrigo Garro, André Carrillo e Charles participaram dos trabalhos de campo, mas ainda são dúvidas. Eles seguem na fase de transição física e têm feito trabalhos parciais com o grupo.

Corinthians

Rodrigo Garro acenou para os jornalistas ao chegar no campo do CT para o treinamento

O zagueiro André Ramalho, por sua vez, ficou na parte interna para uma atividade física. Segundo informações do clube, ele, que se recupera de um estiramento na coxa, irá para o gramado na segunda parte do treinamento.

Ausências no CT

O atacante Memphis Depay não esteve presente no CT. O holandês chega ao Brasil nesta segunda à noite depois de defender sua seleção na data Fifa e será avaliado antes do clássico.

Outra ausência foi o volante José Martínez, que não se reapresentou desde a última quarta-feira, alegando problemas pessoais, e está fora do jogo diante do Santos.

Desfalques certos

O Corinthians tem cinco desfalques certos para o confronto na Vila Belmiro. Suspensos, Hugo Souza e Matheus Bidu serão baixas, assim como Vitinho, lesionado. Os convocados Romero e Félix Torres não conseguirão voltar a tempo e também ficam de fora.

Vale lembrar que o técnico Dorival Júnior cumpre o segundo jogo de suspensão e não comandará a equipe. Sendo assim, o responsável por ficar à beira do gramado será novamente o auxiliar e filho do treinador, Lucas Silvestre.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

