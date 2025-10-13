Corinthians não sabe motivo real das faltas de José Martínez

O Corinthians ainda não sabe por que o volante José Martínez tem faltado os treinos após a Data Fifa, informa o repórter Renan Liskai no De Primeira, do Canal UOL.

Martínez alegou questões pessoais, mas não deu explicações mais detalhadas ao clube. O fato desagradou a comissão técnica de Dorival Jr., que cortou o meio-campista do clássico contra o Santos.

O José Martínez não se representou na quarta-feira, quando o Corinthians voltou a treinar. O Corinthians ficou de folga desde o jogo contra o Mirassol até a quarta-feira, quando se representou e o Martínez não estava lá. O Martínez desde então não treinou mais. Hoje inclusive o Corinthians fez um treino aberto para a gente da imprensa, a gente estava lá e o José Martínez de novo não apareceu. A alegação dele é que na verdade ele está resolvendo questões pessoais e familiares, mas mais a fundo o que está acontecendo o Corinthians ainda não sabe direito.

O José Martínez continua sem treinar e o Dorival Júnior, por decisão dele próprio e da diretoria, decidiu cortar ele do jogo contra o Santos. Então, o José Martínez amanhã não vai ser relacionado e não vai jogar. Ele vinha sendo titular, jogou contra o Mirasol, tinha jogado também contra o Flamengo, mas vai ficar de fora do jogo de quarta-feira.

Segundo Liskai, a falta de explicações irritou a comissão técnica, o que pesou para o afastamento imediato do atleta.

O que eu ouvi é que a falta do Martínez nesses treinos irritou bastante a comissão técnica. Eu ouvi de uma fonte lá de dentro do Corinthians que isso não pegou bem, até porque não houve uma justificativa tão aprofundada do porquê que o Martínez está faltando a esses treinos. Isso não caiu muito bem, até por isso também pesou a decisão de, mesmo que se ele se reapresentasse hoje, ele seria cortado do jogo de quarta-feira, do clássico contra o Santos.

'Dorival terá que improvisar'

Renan Liskai acrescentou que o Corinthians terá que improvisar na quarta (15), na Vila Belmiro, devido a vários desfalques. A principal novidade será a estreia no profissional do goleiro Felipe Longo.

Por outro lado, o atacante holandês Memphis Depay deve voltar da Data Fifa a tempo de ser relacionado para o clássico.

O Memphis deve sim ser relacionado. O Memphis chega entre hoje à noite e amanhã aqui no Brasil. Ele vai chegar bem no finalzinho do dia, então pode ser que chegue até já passando para terça-feira. O Memphis vai ser avaliado pelo Departamento de Fisiologia, que vai ver se ele tem condição de para jogo, mas a tendência é que sim. O Memphis chegou até a postar uma foto ontem depois do jogo da Holanda, dele fazendo já a recuperação depois da partida.

O Dorival vai ter que mexer nesse time, principalmente na lateral esquerda, porque o Bidu tá suspenso e vai ter um goleiro novo -- Felipe Longo provavelmente vai ser o titular. Nunca jogou no time profissional, vai fazer sua estreia. Furou a fila, entre aspas, porque o Donelli foi afastado por conta que o Corinthians quer negociar ele. Então, o Felipe Longo provavelmente vai fazer a estreia dele no gol no lugar do Hugo. Vai ter essa árdua missão de estrear num clássico.

