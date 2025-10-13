Hugo e Romero fora, Memphis provável: como Corinthians vai para o clássico

O Corinthians não terá Hugo Souza, Romero e Félix Torres para o clássico contra o Santos, na quarta-feira, mas deve contar com Memphis Depay.

Situação dos convocados

Hugo Souza está suspenso e não jogaria de qualquer jeito. O goleiro será titular da seleção brasileira amanhã, às 7h30 (de Brasília), contra o Japão, em Tóquio. Não haveria tempo hábil para a volta do camisa 1. Felipe Longo será o seu substituto e fará a sua estreia no time profissional.

O cenário de Romero é o mesmo. Também na terça, o paraguaio joga pela sua seleção contra a Coreia do Sul, às 8h, em Seul. Assim como Hugo, ele foi reserva no primeiro jogo da Data Fifa e vive a expectativa de jogar dessa vez.

Félix Torres também é baixa. O zagueiro está com a seleção equatoriana e enfrentará o México às 23h45 de amanhã, véspera do clássico, nos Estados Unidos.

Memphis tem mais tempo para voltar ao Brasil. O holandês foi titular no jogo entre Holanda e Finlândia, ontem, em solo holandês. O camisa 10 tem condições de jogo após se recuperar de um edema e briga por vaga no ataque com Yuri Alberto e Gui Negão. Ele chega a São Paulo entre hoje e amanhã e será avaliado pelo departamento de fisiologia do clube.

Outro desfalque e possíveis retornos

Matheus Bidu também é desfalque para o clássico. O lateral-esquerdo está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e deve ser substituído por Angileri.

Martínez faltou a treinos e não estará à disposição de Dorival para encarar o Santos. O jogador não apareceu na reapresentação do elenco, na última quarta-feira, e foi ausência nas atividades desde então. O venezuelano alegou problemas familiares.

Trio deve voltar a ficar disponível. André Ramalho se recuperou de um estiramento na coxa, Charles voltou após sentir dores no joelho, e Rodrigo Garro deve retornar depois de tratar uma lesão muscular na panturrilha. Os três devem ficar, pelo menos, no banco de reservas.

Carrillo tem cenário mais difícil. O peruano iniciou os treinos parciais com o elenco após se recuperar de uma lesão ligamentar no tornozelo, mas não deve ser relacionado por Dorival Júnior.

Um provável Corinthians tem: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Raniele; Matheuzinho, Ryan (Charles), Maycon, Breno Bidon e Angileri; Yuri Alberto e Gui Negão (Memphis).

Santos e Corinthians se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Timão é o 12° colocado na competição, com 33 pontos somados.