Corinthians aguarda Memphis Depay nesta terça e irá avaliá-lo antes de clássico

O atacante Memphis Depay ainda é tratado pelo Corinthians como dúvida para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda não retornou ao Brasil e é aguardado pelo clube no treinamento desta terça-feira.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o holandês tem desembarque em solo brasileiro previsto para a noite desta segunda. Na terça, ele será avaliado pela comissão técnica e preparadores físicos do Corinthians, que decidirão se o atleta será ou não relacionado para a partida.

Memphis, vale lembrar, entrou em campo pela seleção da Holanda no último domingo. Ele deu duas assistências e ainda marcou um gol na goleada dos neerlandeses contra a Finlândia, por 4 a 0, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Recentemente, o camisa 10 teve um problema físico logo após prestar serviços à seleção. Ele atuou na vitória do time do Parque São Jorge sobre a Athletico-PR por 2 a 0, pela Copa do Brasil, poucos dias depois de defender a Holanda. Na ocasião, ele sofreu um edema na coxa direita que o afastou dos gramados por quase um mês.

Números de Memphis

Memphis Depay, apesar de críticas, detém bons números pelo Corinthians na atual temporada. Titular absoluto da equipe comandada por Dorival Júnior, ele soma oito gols e dez assistências em 39 jogos neste ano.

Caso ele fique fora do clássico contra o Santos, o ataque do Timão deve ser novamente formado por Yuri Alberto e o garoto Gui Negão. Talles Magno e Kayke correm por fora. Romero, por sua vez, convocado à seleção do Paraguai, irá desfalcar o Corinthians.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela