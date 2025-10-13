Copa do Mundo de 2026: África e Europa podem ter novas seleções classificadas; saiba quais

Com 21 seleções classificadas, a Copa do Mundo de 2026 define novas vagas nesta segunda-feira e nos próximos dias de Data Fifa. Na Europa, a Uefa pode conhecer seus primeiros representantes para o Mundial, enquanto a África conhecerá, obrigatoriamente, seus últimos classificados nesta semana.

O continente africano tem direito a nove vagas à Copa do Mundo. Destas, cinco já estão preenchidas por Argélia, Egito, Gana, Marrocos e Tunísia. Nesta segunda-feira, Cabo Verde e Camarões entram em campo em busca da classificação para a Copa do Mundo.

Cabo Verde lidera o Grupo D, com 20 pontos. Se vencer Eswatini nesta segunda-feira, já garante a vaga, sem precisar de quaisquer outros resultados. Em caso de empate, precisará torcer para um tropeço de Camarões contra Angola. As duas postulantes à vaga jogam em casa.

Na terça-feira, 14, Costa do Marfim e Senegal entram em campo e são favoritas para garantir a vaga à Copa do Mundo. Dependendo apenas de si, precisam de simples vitórias contra Quênia e Mauritânia, respectivamente. Na cola, Gabão e República Democrática do Congo torcem por um tropeço dos rivais para "roubar" a classificação na última rodada.

O Grupo C, por fim, é o mais disputado da África até aqui. Isso porque três seleções chegam à última rodada com chances de se classificar: Benim, África do Sul e Nigéria. Líder da chave, Benim depende apenas de si, mas enfrenta a Nigéria fora de casa, que ainda sonha com a vaga. A África do Sul precisa de uma combinação de resultados entre as rivais para cravar sua ida ao Mundial nesta terça-feira.

Favoritas da Europa podem definir classificação

Cinco seleções europeias chegam nessa semana com chances de garantir sua vaga. Nesta segunda-feira, 13, Suíça e França entram em campo e podem assegurar a classificação com uma combinação de resultados. Para os suíços, basta vencer a Eslovênia e torcer por um tropeço de Kosovo diante da Suécia, fora de casa.

Já os franceses, finalistas em 2018 e 2022, se classificam com vitória sobre a Islândia somada a um empate ou derrota da Ucrânia contra o Azerbaijão.

Na terça-feira, é a vez de Portugal e Inglaterra. A missão dos ingleses é teoricamente mais fácil, já que basta derrotar a Letônia, fora de casa, sem precisar de quaisquer outros resultados. Já para os portugueses, que derrotaram a Irlanda no fim de semana, é necessário um triunfo sobre a Hungria e um tropeço da Armênia diante dos irlandeses.

Mesmo sem entrar em campo, a Noruega também pode comemorar a vaga nesta semana. Se a Itália, que joga em casa, não vencer Israel, Erling Haaland e companhia podem garantir seu retorno ao Mundial pela primeira vez desde 1998 de forma matemática. Na prática, pelo saldo de gols dos noruegueses, a ida à Copa é uma questão de tempo.

Quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Canadá (país-sede)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

Gana (África)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Nova Zelândia (Oceania)

Paraguai (América do Sul)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Uzbequistão (Ásia)