Arnaldo Ribeiro: Confronto direto Flamengo x Palmeiras vai deixar sequelas

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 11h26

O confronto direito entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo no próximo domingo (19), no Maracanã, deixará sequelas para o restante do Brasileirão, avalia Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Com os dois tão próximos na tabela, o comentarista não acredita que a partida seja uma final antecipada, mas destaca que jogos assim costumam ter consequências para quem ganha e para quem perde.

Acho que o confronto direto tem um peso. Não acho que é uma final antecipada, mas é um jogo que vai provocar sequelas. Mesmo que o Flamengo não supere o Palmeiras em pontos ou em número de vitórias, se ele vence o confronto direto, é um doping excelente para o Flamengo. E o Palmeiras pode se abalar, mesmo sendo o time do Brasil que mais consegue se recuperar rapidamente
Arnaldo Ribeiro

O confronto direto pode provocar uma reviravolta, uma sequela, devolver a confiança ao Flamengo. Então, a semana é super importante, não estou comparando com a rivalidade de Palmeiras e Corinthians, mas a rivalidade de Palmeiras e Flamengo é muito grande hoje.
Arnaldo Ribeiro

