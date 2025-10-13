Mauro Cezar: Flamengo x Palmeiras não define nada no Brasileiro

O duelo entre Flamengo e Palmeiras, no próximo domingo (19), no Maracanã, não definirá o título do Campeonato Brasileiro, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Na opinião do comentarista, o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo ainda terão muitos pontos a disputar no campeonato. Eles estão separados na tabela por três pontos.

São 36 pontos de disputa para Palmeiras e para o Flamengo, é muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente, mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada.

Mauro Cezar Pereira

Os dois últimos anos acho que mostram isso, só confirmam isso, né? Que o campeonato não se resolve faltando 12, 13 jogos, a não ser que você abra uma vantagem absurda. E nem assim, porque o Botafogo nessa altura do campeonato ano retrasado tinha 11 pontos à frente do Palmeiras. E perdeu. E ficou em quinto.

Mauro Cezar Pereira

Imagem: Arte/UOL