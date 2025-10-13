Confira o raio-x da seleção japonesa antes do duelo com o Brasil nesta terça

A Seleção Brasileira terá pela frente na manhã desta terça-feira um potencial adversário na Copa do Mundo de 2026: o Japão. As equipes se enfrentam às 7h30 (de Brasília), no Estádio de Tóquio, na capital japonesa, no amistoso que encerrará a Data Fifa de outubro.

Na 19ª posição do Ranking Mundial Masculino da Fifa, o Japão foi o primeiro país a carimbar o passaporte para a Copa do Mundo do ano que vem, que será realizado em Estados Unidos, México e Canadá.

Para assegurar a classificação à seu oitavo Mundial, obteve uma das melhores campanhas de sua história nas Eliminatórias Asiáticas. Ao todo, teve 13 vitórias, dois empates e um revés.

Resultados do Japão em 2025

Nesta temporada, a Seleção Japonesa disputou dez partidas, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Veja os resultados em 2025:

Vitórias: 2 a 0 sobre o Bahrein, 6 a 0 sobre a Indonésia, 6 a 1 sobre Hong Kong, 2 a 0 sobre a China, 1 a 0 sobre a Coreia do Sul

Empates: 0 a 0 com a Arábia Saudita, 0 a 0 com o México e 2 a 2 com o Paraguai

Derrotas: 1 a 0 para a Austrália e 2 a 0 para os Estados Unidos

Em todo o ciclo de Copa do Mundo, somou 37 jogos, com 26 vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Elenco Japonês

Foto: Divulgação FIFA.com

Comandado pelo técnico Hajime Moriyasu desde julho de 2018, o Japão tem como um dos líderes de seu elenco o defensor Y?to Nagatomo, de 39 anos. Com passagem pela Inter de Milão, Galatasaray e Olympique de Marselha, ele é o recordista de jogos da equipe em Copas do Mundo, com 15, nas edições de 2010, 2014, 2018 e 2022. Em toda sua carreira na seleção, tem 144 partidas e quatro gols.

Outros nomes que se destacam são os meias Takumi Minamino, hoje no Monaco e com passagem vitoriosa pelo Liverpool, Takefusa Kubo, da Real Sociedad e que já foi tido como uma das grandes promessas do mundo, Ritsu D?an, do Eintracht Frankfurt, e Daichi Kamada, do Crystal Palace, além do atacante Ayase Ueda, do Feyenoord e que soma 15 gols em 22 jogos pelo Japão.

Dos 26 jogadores convocados, apenas seis atuam no Japão, enquanto os demais 20 estão espalhados pelo futebol europeu, em clubes da Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Mônaco, Itália, Escócia e República Tcheca.