Confira a situação das seleções europeias nas Eliminatórias da Copa
Apesar das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo terem começado em março, nenhuma seleção do Velho Continente assegurou, até o momento, vaga no Mundial de 2026.
Com o novo formato adotado pela Uefa, a Gazeta Esportiva apresenta o panorama atualizado da classificação das equipes da Europa.
Seleções encaminhadas
De acordo com dados do portal especializado Football Meets Data, nove seleções europeias estão com a vaga bem encaminhada para a próxima Copa do Mundo.
A mais próxima da classificação ? descrita com 100% de chance ? é a Croácia, algoz do Brasil no último Mundial. Na próxima Data Fifa, a equipe encara Ilhas Faroé e Montenegro, e precisa apenas de um empate para se garantir.
Inglaterra, Holanda, Portugal, França, Espanha, Áustria, Suíça e Noruega também aparecem com mais de 98% de probabilidade de garantir a vaga. Ingleses, espanhóis e franceses podem confirmar a classificação ainda nesta Data Fifa.
Já Dinamarca, Alemanha e Bélgica, líderes de seus grupos, devem confirmar a vaga apenas na próxima janela internacional, em novembro.
Disputa pela repescagem
A briga pelas 12 vagas na repescagem é mais equilibrada, mas algumas seleções já aparecem bem posicionadas. A República Tcheca, que perdeu para Ilhas Faroé nesta Data Fifa, está virtualmente garantida na repescagem, já que, para avançar de forma direta, precisaria que a Croácia fosse derrotada nos dois próximos jogos.
Suécia, Romênia, Polônia, Itália, Macedônia do Norte, Ucrânia e Turquia têm mais de 90% de chance de disputar a repescagem.
Outras oito seleções brigam pelas quatro vagas restantes: Irlanda do Norte, Moldávia, Hungria, Escócia, Albânia, País de Gales, Eslováquia e Eslovênia.
Entenda o formato
O formato atual das Eliminatórias, introduzido pela Uefa neste ciclo, distribui 16 vagas para o Mundial de 2026 ? o primeiro com 48 seleções participantes.
Os 12 líderes de grupo garantem classificação direta, enquanto os 12 segundos colocados e os quatro melhores ranqueados da Liga das Nações (que não conquistarem vaga direta) disputam a repescagem.
A fase de grupos das Eliminatórias termina em 18 de novembro de 2025, enquanto a repescagem, que definirá os últimos quatro representantes europeus, será concluída em 31 de março de 2026.