Confira a situação das seleções europeias nas Eliminatórias da Copa

Apesar das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo terem começado em março, nenhuma seleção do Velho Continente assegurou, até o momento, vaga no Mundial de 2026.

Com o novo formato adotado pela Uefa, a Gazeta Esportiva apresenta o panorama atualizado da classificação das equipes da Europa.

? Projected to qualify for ? World Cup directly (as of 12 Oct): 100% ?? Croatia

99.9% ??????? England

99.9% ?? Netherlands

99.8% ?? Portugal

99% ?? France

99% ?? Spain

98% ?? Austria

98% ?? Switzerland

98% ?? Norway

81% ?? Denmark

70% ?? Germany

67% ?? Belgium ? Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Seleções encaminhadas

De acordo com dados do portal especializado Football Meets Data, nove seleções europeias estão com a vaga bem encaminhada para a próxima Copa do Mundo.

A mais próxima da classificação ? descrita com 100% de chance ? é a Croácia, algoz do Brasil no último Mundial. Na próxima Data Fifa, a equipe encara Ilhas Faroé e Montenegro, e precisa apenas de um empate para se garantir.

Inglaterra, Holanda, Portugal, França, Espanha, Áustria, Suíça e Noruega também aparecem com mais de 98% de probabilidade de garantir a vaga. Ingleses, espanhóis e franceses podem confirmar a classificação ainda nesta Data Fifa.

Já Dinamarca, Alemanha e Bélgica, líderes de seus grupos, devem confirmar a vaga apenas na próxima janela internacional, em novembro.

? Probability to participate in WC playoffs (as of 12 Oct): 100% ?? Czechia

99.7% ?? Sweden

99.6% ?? Romania

99.6% ?? Poland (?+7%)

98% ?? Italy

94% ?? N. Macedonia

92% ?? Ukraine

91% ?? Türkiye

87% ?? N. Ireland

84% ?? Moldova (?+10%)

82% ?? Hungary

81% ??????? Scotland (?+17%)... ? Football Meets Data (@fmeetsdata) October 13, 2025

Disputa pela repescagem

A briga pelas 12 vagas na repescagem é mais equilibrada, mas algumas seleções já aparecem bem posicionadas. A República Tcheca, que perdeu para Ilhas Faroé nesta Data Fifa, está virtualmente garantida na repescagem, já que, para avançar de forma direta, precisaria que a Croácia fosse derrotada nos dois próximos jogos.

Suécia, Romênia, Polônia, Itália, Macedônia do Norte, Ucrânia e Turquia têm mais de 90% de chance de disputar a repescagem.

Outras oito seleções brigam pelas quatro vagas restantes: Irlanda do Norte, Moldávia, Hungria, Escócia, Albânia, País de Gales, Eslováquia e Eslovênia.

Entenda o formato

O formato atual das Eliminatórias, introduzido pela Uefa neste ciclo, distribui 16 vagas para o Mundial de 2026 ? o primeiro com 48 seleções participantes.

Os 12 líderes de grupo garantem classificação direta, enquanto os 12 segundos colocados e os quatro melhores ranqueados da Liga das Nações (que não conquistarem vaga direta) disputam a repescagem.

A fase de grupos das Eliminatórias termina em 18 de novembro de 2025, enquanto a repescagem, que definirá os últimos quatro representantes europeus, será concluída em 31 de março de 2026.