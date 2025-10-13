Topo

Como você avalia a atual temporada do São Paulo? Vote na enquete!

13/10/2025 07h00

O São Paulo vem lidando com uma temporada de altos e baixos. O time, que recentemente foi eliminado da Copa Libertadores, protagonizou bons momentos, mas teve dificuldades de confirmar as altas expectativas da torcida.

Ainda sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor caiu na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras ao ser derrotado por 1 a 0, graças ao gol de pênalti de Raphael Veiga após uma questionável falta de Arboleda em Vitor Roque dentro da área.

Já na Copa do Brasil o São Paulo foi eliminado pelo Athletico-PR nas quartas de final. O Tricolor até venceu o jogo de ida, no Morumbis, por 2 a 1, mas teve um jogador expulso logo aos quatro minutos da partida de volta, foi derrotado por 1 a 0 e levou a pior nos pênaltis, perdendo todas as cobranças.

O revés mais recente foi na Libertadores. Dono da segunda melhor campanha da primeira fase, atrás somente do Palmeiras, o São Paulo empolgou sua torcida no torneio continental, mas sofreu contra a LDU, perdendo tanto na ida, no Equador, por 2 a 0, quanto na volta, em pleno Morumbis, por 1 a 0.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem tendo um desempenho mais consistente e se mantendo entre os primeiros colocados da competição desde a chegada do técnico Hernán Crespo, contratado para livrar a equipe do risco de rebaixamento que existia na época. Agora, a missão para essa reta final do ano é conquistar a classificação para a próxima Libertadores.

Mas, afinal, como você avalia a temporada do São Paulo?

