Com novidade, São Paulo se reapresenta após folga e segue preparação para encarar o Grêmio

Nesta segunda-feira, com novidade, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após folgar no último do domingo. O elenco tricolor deu sequência à preparação iniciada na última quinta-feira, visando a partida contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade desta segunda-feira contou com o retorno do atacante Gonzalo Tapia, que estava a serviço da seleção chilena em amistoso contra o Peru.

Lucas Moura, recuperado de uma artroscopia no joelho direito, participou normalmente do treino, indicando que pode ser a grande novidade do time do São Paulo no duelo com o Grêmio.

O São Paulo ainda realizará mais dois treinamentos antes de encarar o Grêmio. A bola rola na próxima quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Tricolor chega precisando dar uma resposta. A equipe comandada por Hernán Crespo soma uma vitória e cinco derrotas nas últimas seis partidas. No Brasileirão, o time é o oitavo colocado, com 38 pontos.