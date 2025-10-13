Topo

Esporte

Com novidade, São Paulo se reapresenta após folga e segue preparação para encarar o Grêmio

13/10/2025 13h59

Nesta segunda-feira, com novidade, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após folgar no último do domingo. O elenco tricolor deu sequência à preparação iniciada na última quinta-feira, visando a partida contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade desta segunda-feira contou com o retorno do atacante Gonzalo Tapia, que estava a serviço da seleção chilena em amistoso contra o Peru.

Lucas Moura, recuperado de uma artroscopia no joelho direito, participou normalmente do treino, indicando que pode ser a grande novidade do time do São Paulo no duelo com o Grêmio.

O São Paulo ainda realizará mais dois treinamentos antes de encarar o Grêmio. A bola rola na próxima quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Tricolor chega precisando dar uma resposta. A equipe comandada por Hernán Crespo soma uma vitória e cinco derrotas nas últimas seis partidas. No Brasileirão, o time é o oitavo colocado, com 38 pontos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Com novidade, São Paulo se reapresenta após folga e segue preparação para encarar o Grêmio

Everton Ribeiro fala sobre diagnóstico e recuperação após câncer na tireoide: 'Assustador'

Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo; veja o ranking

Martínez não se reapresenta ao Corinthians, falta a treinos e é cortado de jogo com o Santos

Após vencer no Rio, Deiveson Figueiredo revela ambição de conquistar segundo cinturão no UFC

Dupla do Palmeiras se destaca em duelo entre Uruguai e Uzbequistão; veja notas

Corinthians treina com trio em campo e ainda tem dúvidas para pegar o Santos

Jorginho explica 'sim' ao Flamengo e diz que arbitragem e gramados chocam

Veja a situação das seleções europeias nas Eliminatórias para a Copa de 2026

Corinthians aguarda Memphis Depay nesta terça e irá avaliá-lo antes de clássico

Abel lança mais de 30 jogadores da base no Palmeiras; veja lista completa