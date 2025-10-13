Com novidade, Grêmio treina com foco no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio intensificou a preparação para enfrentar o São Paulo, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O treino

O elenco se reapresentou nesta manhã após o jogo-treino no último sábado, diante do Brasil de Pelotas, que terminou com goleada Tricolor por 5 a 0. As atividades começaram com corrida leve, seguida de exercícios de aquecimento, focando no arranque e aceleração.

Na segunda parte do treino, os jogadores foram divididos em grupos para trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Primeiramente, o foco foi aprimorar a saída de bola, com marcação pressão. Ao final, o objetivo mudou para a inversão de bola.

O volante Noriega, que estava com a seleção peruana para a data Fifa, se reapresentou e fez atividades no vestiário do CT.

Grêmio no Brasileiro

Na competição nacional, o Grêmio vem de dois jogos sem vencer e ocupa a 13ª posição na tabela, com 33 pontos conquistados. Na última rodada, perdeu para o Bragantino por 1 a 0, fora de casa.