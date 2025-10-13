Com Hugo Souza, Corinthians voltará a ter goleiro atuando pela Seleção após quase oito anos

Depois de atuações decisivas pelo Corinthians - entre elas na final do Paulistão -, o goleiro Hugo Souza vem sendo presença constante nas convocações do técnico Carlo Ancelotti. O italiano deve escalar o jogador como titular no amistoso contra o Japão, nesta terça-feira e, assim, o Timão voltará a ter um goleiro atuando em uma partida do Brasil após quase oito anos.

A última vez que um goleiro do Corinthians atuou pela Seleção Brasileira foi em 10 de novembro de 2017, quando Cássio jogou 45 minutos em um amistoso, coincidentemente contra o mesmo Japão. Atualmente no Cruzeiro, o "Gigante" fez parte do ciclo do técnico Tite e foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Chance de ouro

Assim como Cássio em 2017, Hugo Souza tem diante do Japão uma grande chance para, de fato, carimbar seu passaporte à Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti já elogiou publicamente o goleiro por ser um grande pegador de pênaltis, e admitiu que isso pode ser um diferencial na hora da convocação.

Outro ponto em comum com 2018 é que, neste momento, os dois primeiros goleiros da Seleção continuam sendo Alisson e Éderson, o que deixa a briga em aberto para a terceira vaga. Bento, que era o terceiro da posição com Dorival Júnior, se transferiu ao Al-Nassr e tem sofrido com críticas por lá.

John, Hugo Souza e Bento, no treino da Seleção Brasileira - @rafaelribeirorio / CBF

Decisivo no Corinthians

Após surgir como grande revelação do Flamengo em 2020, Hugo sofreu com altos e baixos no Rubro-Negro, até ser emprestado ao Chaves, de Portugal. Por lá, recuperou o bom futebol e chamou a atenção do Corinthians, que sofria com as perdas do ídolo Cássio, e do promissor Carlos Miguel.

Então, Hugo se transferiu ao Corinthians e conquistou uma identificação imediata com o clube e a torcida. O goleiro foi comprado em definitivo pelo Timão e colecionou aparições em momentos decisivos como, por exemplo, a defesa no pênalti cobrado por Raphael Veiga, na final do Campeonato Paulista deste ano, conquistado pelo Alvinegro.

Hugo Souza - Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians e Alan Morici/Agência Corinthians

Nesta temporada, Hugo Souza disputou 48 jogos pelo Corinthians, com 43 gols sofridos e 22 partidas sem ser vazado.

O amistoso entre Brasil e Japão é nesta terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, em amistoso visando a preparação para a Copa do Mundo. Na última sexta, os japoneses empataram por 2 a 2 com o Paraguai, na cidade de Osaka.