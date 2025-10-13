Com herói improvável, Volta Redonda bate Atlético-GO na Série B

A segunda-feira foi de emoção no Estádio Raulino de Oliveira. Em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda recebeu o Atlético-GO em situação delicada, e com direito a gol inédito, superou o Atlético-GO por 3 a 0.

O Volta Redonda teve um herói improvável. Suspenso pelo STJD após colaborar com apostas esportivas, Ygor Catatau se emocionou ao balançar as redes pela primeira vez em seu retorno ao futebol, no sexto jogo com a camisa do time fluminense. Seu último gol havia sido no dia 3 de maio, pelo Sepahan, do Irã.

Com o resultado, o Volta Redonda quebrou uma sequência de três jogos sem vitória e foi a 34 pontos, na Lita contra o rebaixamento. Do outro lado, o Atlético-GO parou em 45, perdendo a chance de se aproximar do G-4.

O duelo começou agitado em terras fluminenses e teve destaque dos goleiros. Buscando o resultado, o Atlético-GO chegou com perigo pela primeira vez aos quatro, quando Federico Matínez mandou de cabeça e Jefferson Paulino defendeu. Do outro lado, Paulo Vítor também trabalhou aos 11, em tentativa de Lucas Adell.

Aos 17, foi a vez de Jefferson Paulino voltar a brilhar quando em chute à queima-roupa de Jean Dias, o paredão do Volta Redonda operou um milagre. Dois minutos depois, Paulo Vítor pegou bomba de Vitinho Lopes e levou o jogo para o intervalo em 0 a 0.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, a emoção tomou conta do gramado logo no primeiro minuto. Dois anos depois de ser expulso do futebol profissional por participar de esquemas de apostas esportivas, tendo sua volta aos gramados liberada pelo STJD nesta temporada, Ygor Catatau recebeu de Vitinho, e cara a cara com Paulo Vítor, mandou no ângulo, voltando a balançar as redes após dois anos e cinco meses.

O torcedor do Volta Redonda explodiu ainda mais de felicidade aos 30, quando Raí lançou na medida para Marquinhos, que poucos minutos após entrar em campo, bateu na saída de Paulo Vítor e anotou mais um golaço no Raulino de Oliveira, que ainda celebrou mais uma vez.

Aos 40, Bruno Barra, um dos maiores ídolos do time fluminense, recebeu no meio-campo, avançou em velocidade devido ao grande espaço deixado pela defesa do Atlético-GO e tocou no canto, fazendo o terceiro e fechando o marcador.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da 33ª rodada da Série B. No sábado, o Atlético-GO volta ao Antônio Accioly para encarar o rival Vila Nova, a partir das 16h. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Volta Redonda visitar o Operário-PR, no Germano Krüger.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 3 X 0 ATLÉTICO-GO

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Wellington Silva (Jhonny), Igor Morais, Lucas Adell e Caio Roque (Juninho Monteiro); André Luiz, Thallyson (Bruno Barra) e Raí; Vitinho Lopes, João Pedro (Marquinhos) e Ygor Catatau (Kayke). Técnico: Rogério Corrêa.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Jean Dias (Maranhão), Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão (Radsley), Ronald e Kauan (Robert); Federico Martinez (Yuri), Lelê e Talisson (Kelvin). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Ygor Catatau, ao um, Marquinhos, aos 30, e Bruno Barra, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Romão e Yuri.

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

RENDA - R$ 24.655,00.

PÚBLICO - 1.458 torcedores.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).