Com Corinthians à vista, Santos registra menos de 30% de aproveitamento em clássicos no ano

O Santos chega ao clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com um desafio adicional: o retrospecto negativo em confrontos diretos contra os rivais paulistas em 2025. Ao todo, o Peixe disputou oito clássicos na temporada, conquistando apenas duas vitórias e sofrendo cinco derrotas ? um desempenho que representa apenas 28,5% de aproveitamento.

As únicas vitórias santistas foram diante do São Paulo, uma no Campeonato Paulista e outra no Brasileirão. Por outro lado, o retrospecto recente contra o Corinthians tem sido amplamente desfavorável: em três encontros no ano, o Santos saiu derrotado em todos, incluindo a eliminação na semifinal do Paulistão. O time também perdeu para o Palmeiras no primeiro clássico da temporada, em janeiro, no Allianz Parque.

O desempenho em clássicos reflete, em parte, as dificuldades que o Alvinegro Praiano tem enfrentado no Brasileirão. Com 28 pontos conquistados após 26 rodadas, a equipe ocupa o 16º lugar, apenas três pontos à frente do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Preparação para Clássico Alvinegro

Para tentar virar a página, o técnico Juan Pablo Vojvoda iniciou a rotina de treinamentos com boas e más notícias. O meio-campista Victor Hugo, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, voltou a trabalhar com bola pela primeira vez desde o clássico contra o São Paulo, no dia 21 de setembro, e deve ser relacionado para o duelo com o Corinthians.

A preocupação, porém, fica por conta de Tomás Rincón. O venezuelano deixou o treino da última sexta-feira com um incômodo muscular e, após exames, foi diagnosticado com lesão na panturrilha esquerda. Sem prazo definido para retorno, o volante iniciou tratamento no departamento de fisioterapia e não participou da atividade deste domingo.

Com mais dois dias de preparação até o clássico, o Santos tenta encontrar o equilíbrio entre recuperação física e ajustes táticos. Além de Rincón, o departamento médico segue com Neymar, ainda em fase de recuperação. Em compensação, Mayke, Gabriel Bontempo e o próprio Victor Hugo voltaram a treinar normalmente e podem reforçar o elenco diante do maior rival.