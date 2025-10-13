Com Claus no jogo do Palmeiras, veja como ficou a escala de arbitragem
A comissão de arbitragem da CBF anunciou hoje a escala dos árbitros para a rodada do meio de semana do Brasileirão, a partir de quarta-feira.
Como Palmeiras e Flamengo fazem jogos contra times do mesmo estado, a arbitragem será local.
Raphael Claus foi o selecionado para atuar no duelo do time de Abel Ferreira contra o Red Bull Bragantino.
Já a equipe de Filipe Luís vai ao Nilton Santos, contra o Botafogo, com a arbitragem de Alex Stefano.
Como ficou a escala
Palmeiras x Red Bull Bragantino - Raphael Claus (Fifa-SP)
Botafogo x Flamengo - Alex Stefano (RJ)
Mirassol x Internacional - Bruno Arleu (Fifa-RJ)
Sport x Ceará - Savio Pereira Sampaio (DF)
Santos x Corinthians - Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)
Fortaleza x Vasco - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)
Atlético-MG x Cruzeiro - Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)
Grêmio x São Paulo - Davi Lacerda (ES)
Vitória x Bahia - Anderson Daronco (Fifa-RS)
Fluminense x Juventude - Jefferson Ferreira (GO)
Período de treinos
Nesta semana, os árbitros estão concentrados e passando por treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. Eles chegaram lá no domingo e também terão acompanhamento psicológico.
A concentração dos árbitros terá duração de uma semana.