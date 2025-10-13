Com Claus no jogo do Palmeiras, veja como ficou a escala de arbitragem

A comissão de arbitragem da CBF anunciou hoje a escala dos árbitros para a rodada do meio de semana do Brasileirão, a partir de quarta-feira.

Como Palmeiras e Flamengo fazem jogos contra times do mesmo estado, a arbitragem será local.

Raphael Claus foi o selecionado para atuar no duelo do time de Abel Ferreira contra o Red Bull Bragantino.

Já a equipe de Filipe Luís vai ao Nilton Santos, contra o Botafogo, com a arbitragem de Alex Stefano.

Como ficou a escala

Palmeiras x Red Bull Bragantino - Raphael Claus (Fifa-SP)

Botafogo x Flamengo - Alex Stefano (RJ)

Mirassol x Internacional - Bruno Arleu (Fifa-RJ)

Sport x Ceará - Savio Pereira Sampaio (DF)

Santos x Corinthians - Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Fortaleza x Vasco - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Atlético-MG x Cruzeiro - Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)

Grêmio x São Paulo - Davi Lacerda (ES)

Vitória x Bahia - Anderson Daronco (Fifa-RS)

Fluminense x Juventude - Jefferson Ferreira (GO)

Período de treinos

Nesta semana, os árbitros estão concentrados e passando por treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. Eles chegaram lá no domingo e também terão acompanhamento psicológico.

A concentração dos árbitros terá duração de uma semana.