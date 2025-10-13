Charles do Bronx se consolida como um dos maiores recordistas no UFC

Mesmo sem o cinturão dos leves (70 kg), Charles 'do Bronx' segue escrevendo seu nome na história do Ultimate. Aos 35 anos, após finalizar Mateusz Gamrot no UFC Rio, realizado no último sábado (11), o brasileiro acumula números expressivos na maior organização de MMA do mundo e se consolida como um dos atletas mais produtivos da companhia.

Natural de São Paulo e com uma trajetória marcada por altos e baixos, o ex-campeão lidera três estatísticas históricas no UFC. É o maior finalizador da organização, com 17 vitórias por essa via - feito que reforça sua fama como um dos grapplers mais perigosos da modalidade. Além disso, também está no topo do ranking de vitórias pela via rápida, com 21 triunfos somando nocautes e finalizações.

Outro número que chama atenção é o total de 21 bônus pós-luta, divididos entre 'Performance da Noite' e 'Luta da Noite'. A marca não apenas destaca seu talento técnico, mas também evidencia um estilo agressivo e empolgante, que conquista fãs e agrada os dirigentes do evento.

Em busca da liderança?

No ranking geral de vitórias no UFC, Do Bronx aparece em segundo lugar, com 24 triunfos dentro do octógono. À frente dele, apenas o veterano Jim Miller, que soma 27. Com a diferença reduzida, o brasileiro segue firme na disputa por mais um recorde em sua carreira. Seja em busca de um novo título ou ampliando seu legado estatístico, o paulista já garantiu seu lugar entre os grandes nomes da história do MMA.

