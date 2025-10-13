Topo

Chapecoense x Botafogo-SP pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

13/10/2025 20h00

Nesta terça-feira, Chapecoense e Botafogo-SP duelam pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Onde assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo?

O duelo terá transmissão do SportyNet e Disney+.

Como a Chapecoense chega ao confronto

Com 50 pontos, a Chapecoense precisa de uma vitória para ingressar no G4 da Série B ao final da rodada. No momento, a equipe é a quinta colocada e um triunfo a colocaria na terceira posição. Em uma sequência de três jogos vencidos, os catarinenses têm nove vitórias em 15 jogos disputados em casa.

Como o Botafogo-SP chega ao confronto

Por sua vez, o Botafogo-SP quer emplacar após superar o Paysandu na última rodada. A equipe de Ribeirão Preto luta contra o rebaixamento e precisa vencer para somar pontos e deixar o Z4. O time paulista tem 32 pontos, na 17ª colocação.

Histórico de confronto entre Chapecoense x Botafogo-SP

As equipes já se enfrentaram sete vezes. A Chapecoense leva vantagem com três vitórias contra duas do Botafogo-SP. Os outros dois duelos terminaram empatados.

Últimas cinco partidas

  • 20/06/2025 - Botafogo-SP 1 x 0 Chapecoense - Série B

  • 31/08/2025 - Chapecoense 1 x 1 Botafogo-SP - Série B

  • 14/05/2024 - Botafogo-SP 0 x 0 Chapecoense - Série B

  • 11/11/2023 - Chapecoense 2 x 0 Botafogo-SP - Série B

  • 23/08/2023 - Botafogo-SP 1 x 2 Chapecoense - Série B

Estatísticas

Chapecoense na Série B

  • 15 vitórias, 5 empates e 11 derrotas

  • 43 gols marcados 

  • 30 gols sofridos

  • Artilheiros: Rafael Carvalheira e Walter Clar (6 gols)

Botafogo-SP na Série B

  • 8 vitórias, 8 empates e 15 derrotas

  • 26 gols marcados 

  • 46 gols sofridos

  • Artilheiro: Ronie Carrillo (4 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Chapecoense

Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Jiménez, David, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Ítalo Vargas e Perotti

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Provável escalação Botafogo-SP

Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Matheus Barbosa, Alejo Dramisino e Marquinho; Jefferson Nem e Léo Gamalho

Técnico: Ivan Izzo

Arbitragem de Chapecoense x Botafogo-SP

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles

  • Assistentes: Acacio Menezes Leao e Dimmi Yuri das Chagas

  • VAR: Philip Georg Bennett

Ficha técnica 

  • Jogo: Chapecoense x Botafogo-SP

  • Data e horário: 14/10 (terça-feira) | 19h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena Condá, em Chapecó-SC

