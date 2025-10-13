CBF divulga datas e horários da final da Série C; confira
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta segunda-feira as datas e horários dos jogos de ida e volta da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Londrina buscam o título da competição nacional.
O primeiro confronto da decisão terá mando da equipe paranaense e acontecerá neste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves. Já o jogo decisivo acontecerá no Moises Lucarelli, em Campinas, no dia 25 de outubro (sábado), também às 17h.
Em caso de empate no placar agregado, o campeão será definido por meio de disputas de pênaltis.
A definição dos mandos de campo se deu pela campanha dos clubes na competição. Contando a fase de grupos e as partidas do quadrangular, a Ponte Preta somou 49 pontos, enquanto o Londrina conquistou 40.
A Macaca sonha em conquistar, pela primeira vez em seus 125 anos de história, um título nacional. Já o Londrina carrega no currículo a Taça de Prata de 1980 ? equivalente à Série B ? e o título da Primeira Liga de 2017.
Além das duas equipes, também garantiram o acesso à segunda divisão Náutico e São Bernardo.