CBF define arbitragem de Botafogo x Flamengo pelo Brasileiro

13/10/2025 23h08

A CBF definiu, nesta segunda-feira, a equipe de arbitragem que apitará o clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

O árbitro carioca Alex Gomes Stefano foi escalado pela entidade e estará no comando do apito no clássico. Ele será auxiliado pelos assistentes Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR). O quarto árbitro também será paranaense: trata-se de Lucas Paulo Torezin. Já o VAR ficará sob os cuidados de Rodolpho Toski Marques (PR).

Botafogo e Flamengo farão o quarto clássico da temporada. Os confrontos anteriores foram disputados pela Supercopa do Brasil, pelo Campeonato Carioca e pelo primeiro turno do Brasileirão. O Flamengo venceu os dois primeiros, enquanto o duelo mais recente terminou empatado.

As duas equipes ocupam a parte de cima da tabela da Série A. O Botafogo é o quinto colocado, com 43 pontos. Já o Flamengo está na vice-liderança da competição, com 55 pontos, atrás apenas do Palmeiras, que chegou aos 58 após bater o Juventude.

