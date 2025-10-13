Topo

Esporte

Cabo Verde vence Eswatini e garante vaga inédita na Copa do Mundo

13/10/2025 15h03

Nesta segunda-feira, Cabo Verde venceu Eswatini por 3 a 0, no Estádio Nacional de Cabo Verde, pela última rodada do grupo D das Eliminatórias Africanas, e garantiu a classificação inédita para a Copa do Mundo de 2026.

Situação da tabela

Com o resultado, Cabo Verde chega aos 23 pontos e encerra a fase de grupos na liderança do grupo D. O Eswatini, por sua vez, ficou na última posição, com apenas três pontos.

? Resumo do jogo

?CABO VERDE 3 X 0 ESWATINI?

? Competição: 10ª rodada do grupo D das Eliminatórias Africanas

?? Local: Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia

? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 13h (de Brasília)

Gols

  • ? Dailon Livramento, aos 3? do 2ºT (Cabo Verde)

  • ? Willy Semedo, aos 9? do 2ºT (Cabo Verde)

  • ? Ianique Tavares, aos 46? do 2ºT (Cabo Verde)

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo de pressão, mas com poucas chegadas de perigo à meta adversária, os mandantes inauguraram o marcador na volta do intervalo, aos três minutos, com Livramento, que aproveitou confusão dentro da área para concluir e balançar as redes.

Willy Semedo ampliou para Cabo Verde aos nove da etapa complementar. O atacante recebeu cruzamento pelo lado direito do ataque e, após desvio dentro da área, ficou livre para finalizar e marcar.

A seleção de Cabo Verde permaneceu no ataque durante o segundo tempo e anotou o terceiro do jogo com Ianique Tavares, que não teve trabalho para concluir após bola atravessada na pequena área.

Próximo jogo

Cabo Verde

  • Irã x Cabo Verde (Amistoso)

  • Data e horário: 07/11 (sexta-feira) às 9h

  • Local: não definido

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cabo Verde garante vaga inédita e se torna 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026

Dupla avança em recuperação e Palmeiras terá reforço para enfrentar o Bragantino

Cabo Verde vence Eswatini e garante vaga inédita na Copa do Mundo

São Paulo comunica nova lesão do meio-campista Oscar

Marcos Rocha relembra desavença com Cuca e projeta novo ciclo no Grêmio: 'Fazer algo grande'

País novato na Copa do Mundo fala português e é o 2° menor a se classificar

Internacional moderniza Beira-Rio com nova iluminação cênica

Show deixa marcas no campo do Maraca antes de decisão do Fla e jogo do Flu

Oscar sofre nova lesão em treino e é mais uma vez desfalque no São Paulo

Com novidade, Grêmio treina com foco no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

Fluminense precisa de sequência perfeita para buscar vaga na Libertadores