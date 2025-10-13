Cabo Verde vence Eswatini e garante vaga inédita na Copa do Mundo
Nesta segunda-feira, Cabo Verde venceu Eswatini por 3 a 0, no Estádio Nacional de Cabo Verde, pela última rodada do grupo D das Eliminatórias Africanas, e garantiu a classificação inédita para a Copa do Mundo de 2026.
Situação da tabela
Com o resultado, Cabo Verde chega aos 23 pontos e encerra a fase de grupos na liderança do grupo D. O Eswatini, por sua vez, ficou na última posição, com apenas três pontos.
? Resumo do jogo
?CABO VERDE 3 X 0 ESWATINI?
? Competição: 10ª rodada do grupo D das Eliminatórias Africanas
?? Local: Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia
? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 13h (de Brasília)
Gols
- ? Dailon Livramento, aos 3? do 2ºT (Cabo Verde)
- ? Willy Semedo, aos 9? do 2ºT (Cabo Verde)
- ? Ianique Tavares, aos 46? do 2ºT (Cabo Verde)
Como foi o jogo
Após um primeiro tempo de pressão, mas com poucas chegadas de perigo à meta adversária, os mandantes inauguraram o marcador na volta do intervalo, aos três minutos, com Livramento, que aproveitou confusão dentro da área para concluir e balançar as redes.
Willy Semedo ampliou para Cabo Verde aos nove da etapa complementar. O atacante recebeu cruzamento pelo lado direito do ataque e, após desvio dentro da área, ficou livre para finalizar e marcar.
A seleção de Cabo Verde permaneceu no ataque durante o segundo tempo e anotou o terceiro do jogo com Ianique Tavares, que não teve trabalho para concluir após bola atravessada na pequena área.
Próximo jogo
Cabo Verde
- Irã x Cabo Verde (Amistoso)
- Data e horário: 07/11 (sexta-feira) às 9h
- Local: não definido