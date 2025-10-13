País novato fala português e é o menor a se classificar para Copa do Mundo

Cabo Verde está na Copa do Mundo pela primeira vez na história. O país africano se torna o menor em extensão territorial a se classificar para o torneio.

Novato na Copa

Cabo Verde se classificou após terminar as Eliminatórias Africanas na liderança do seu grupo. A vaga veio hoje, com a vitória sobre Essuatíni por 3 a 0, na última rodada, mas o grande trunfo aconteceu no mês passado, quando os Tubarões Azuis venceram a favorita Camarões e assumiram o topo da chave.

A nação é a menor em termos territoriais a jogar a Copa do Mundo. O país tem 4.033 km² e deixou Trinidad e Tobago — que tem 5.128 km² e jogou o Mundial de 2006 — para trás.

Cabo Verde só fica atrás da Islândia na lista dos países menos populosos que já jogaram uma Copa do Mundo. Os africanos têm cerca de 524 mil habitantes espalhados pelas 10 ilhas que formam o território. Já os europeus tinham cerca de 334 mil residentes quando se classificaram para o Mundial de 2018.

A vaga vem um ano depois de campanha histórica na Copa Africana de Nações. Na ocasião, a seleção cabo-verdiana chegou até às quartas de final, quando acabou eliminada pela África do Sul.

'Irmão' do Brasil

Cabo Verde é um país lusófono. Assim como no Brasil, a língua oficial é o português, mas o crioulo cabo-verdiano também é usado.

Com Cabo Verde e Brasil classificados, enquanto Portugal tem vaga encaminhada, a Copa de 2026 caminha para igualar o recorde de mais lusófona da história. Em 2006, brasileiros e portugueses tiveram a companhia de Angola, somando três representantes.

Não há a possibilidade de haver quatro ou mais países lusófonos na Copa de 2026. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe não têm mais chance de se classificarem.

A ligação de Cabo Verde com o Brasil no futebol também passa por um técnico — e deu confusão. Em 2006, a federação local anunciou Ricardo Rocha como treinador. Muitos acharam se tratar do ex-zagueiro campeão do mundo em 1994, mas não era ele, e sim um homônimo brasileiro que durou pouco no cargo e saiu em 2007.

A relação mais recente tem a ver com a Série B do Brasileirão. O atacante Alessio da Cruz, do Athletic Club, foi convocado durante as atuais Eliminatórias, mas ficou de fora desta Data Fifa. Ele tem quatro jogos por Cabo Verde.

Mais um estreante

Cabo Verde se torna a terceira seleção estreante a conseguir vaga na Copa do Mundo de 2026. Antes, Uzbequistão e Jordânia conquistaram se classificaram na Ásia.

A Copa do Mundo já tem 22 países classificados — serão 48 no total. São eles: Canadá, Estados Unidos, México (sedes), Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai (América do Sul), Argélia, Cabo Verde, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia (África), Austrália*, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão (Ásia) e Nova Zelândia (Oceania).

O sorteio da fase de grupos será realizado no dia 5 de dezembro. O evento ocorrerá nos Estados Unidos.

*A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia