Bruno Henrique provoca multa ao Flamengo, mas poderá jogar semifinal da Libertadores

Nesta segunda-feira, a Conmebol multou o Flamengo em 25 mil dólares (cerca de R$ 136,5 mil) pelos gestos obscenos feitos por Bruno Henrique em direção à torcida do Estudiantes, após o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O atacante foi advertido, mas não sofreu suspensão e está liberado para disputar as semifinais da competição.

A punição foi definida após julgamento na entidade, que ouviu o depoimento do jogador. O caso ocorreu no dia 25 de setembro, em La Plata, logo após a classificação rubro-negra nos pênaltis por 4 a 2, depois da derrota por 1 a 0 no tempo normal o time havia vencido o jogo de ida por 2 a 1.

Durante a comemoração em campo, atletas do Flamengo foram alvo de objetos arremessados pela torcida argentina. Segundo o relato de Bruno Henrique, ele foi atingido no rosto por um isqueiro antes de reagir.

Imagens registraram o momento em que o camisa 27 mostrou o dedo do meio e, em seguida, simulou gestos com as partes íntimas diante do setor ocupado pelos torcedores adversários.

O jogador havia sido enquadrado nos artigos 2b e 2c do Código Disciplinar da Conmebol, que tratam de comportamento ofensivo e violação das regras mínimas de conduta esportiva. Apesar da advertência e da multa, ele está à disposição para enfrentar o Racing nas semifinais, marcadas para os dias 22 e 29 de outubro.

Bruno Henrique segue trabalhando com a equipe também para os compromissos do Brasileirão, como o confronto contra o Botafogo nesta quarta-feira, no Engenhão.