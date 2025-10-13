Bruno Guimarães celebra bom momento e vê Brasil mais forte com Ancelotti

Bruno Guimarães vive seu melhor momento pelo Brasil. Pelo menos foi isso que o volante disse nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa na véspera do amistoso contra o Japão, em preparação para a Copa do Mundo. O jogador, único a ser titular em todos os jogos com o técnico Carlo Ancelotti, celebrou o bom momento.

Bruno foi escalado pelo italiano nos últimos cinco jogos da Seleção. A equipe apresentou grande evolução neste período, com três vitórias, um empate e uma derrota, mas também com um futebol mais vistoso. O meio-campista destacou a boa fase do grupo com o treinador e relembrou o ciclo pós Catar, que contou com Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

"É um dos meus melhores momentos com a camisa da Seleção, e isso também é muito graças a ele (Ancelotti), a confiança que ele me passou e a conversa que a gente teve. Aconteceu muita coisa no ciclo. Ramón, Diniz, Dorival e agora ele. Muito conturbado, muitas coisas aconteceram. Mas o importante é que chegamos na reta final forte, motivado, com boas atuações, não só individual como coletivamente. Seja no 4-2-4, 4-3-3 ou a formação que o professor queira, estamos indo bem em todas elas", disse Bruno.

"Estou lisonjeado, quero continuar jogando e seguir muito bem no meu clube também, para que cada vez mais ganhe espaço dentro da Seleção. E quando tiver a oportunidade de estar aqui, continuar jogando bem, fazer o Mister feliz e seguir como titular, não sei se indiscutível, mas continuar sendo titular", destacou.

O jogador deve voltar a ser titular no amistoso contra a seleção japonesa, mas revelou não saber o plano de Ancelotti para o jogo. No entanto, para ele, é importante que o técnico comece a repetir a escalação, visto a proximidade da Copa do Mundo, que será disputada em junho.

"O professor vem passando muita confiança. Venho vivendo meu melhor momento pela Seleção, e isso é muito importante para mim. Estou muito feliz, de volta aqui no Japão, onde tive grandes memórias. Já estudamos a equipe do Japão, mas o mais importante é o que faremos para amanhã. A gente não tem ideia do que o Mister vai fazer, se vai mudar ou não. Queremos entrar em campo e desempenhar o bom futebol. Está chegando o momento de Copa, então todo mundo que tem a oportunidade tem que mostrar. Continuar nessa pegada", afirmou.

"Acho que um pouco sim, mas entedemos que o grupo não está definido, então é normal o professor testar. Sabemos que uma Copa do Mundo não é sobre os 11 e sim sobre quem vai ser convocado, porque muita coisa acontece. Uma competição de tiro curto em que pode haver lesões, suspensões. Ele tem que definir bem o grupo: quem vai jogar e quem estará no banco", reforçou.

Próximo jogo do Brasil