Topo

Esporte

Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo; veja o ranking

Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo - Getty Images/iStockphoto
Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo Imagem: Getty Images/iStockphoto

13/10/2025 13h23

O Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo nesta temporada. Isso é o que aponta um estudo realizado pelo CIES Football Observatory, organização suíça de pesquisa esportiva.

Segundo a pesquisa, o Campeonato Brasileiro tem média de 24,6 faltas por jogo nesta temporada. O torneio fica atrás somente do Campeonato Português, com média de 25,3 infrações por partida.

Relacionadas

Jorginho explica 'sim' ao Flamengo e diz que arbitragem e gramados chocam

Arnaldo Ribeiro: Confronto direto Flamengo x Palmeiras vai deixar sequelas

Everton Ribeiro diz que chorou sozinho no quarto após saber de câncer

O Brasileirão tem uma média parecida com a do Campeonato Italiano, que tem 24,5 faltas por jogo, apenas um décimo atrás dos pontos corridos brasileiros. O Espanhol e o Argentino completam o top-5, com uma média de 22,1.

As ligas menos faltosas, com média abaixo de 20 infrações por jogo são: a Alemã (19,6); a Inglesa (19,5); e a Japonesa (19,2).

Confira o ranking dos Campeonatos mais faltosos

  1. Campeonato Português - 25,3 faltas por jogo
  2. Campeonato Brasileiro - 24,6 faltas por jogo
  3. Campeonato Italiano - 24,5 faltas por jogo
  4. Campeonato Espanhol - 22,1 faltas por jogo
  5. Campeonato Argentino - 22,1 faltas por jogo
  6. Campeonato Francês - 22 faltas por jogo
  7. Campeonato Norte-Americano - 21,3 faltas por jogo
  8. Campeonato Alemão - 19,6 faltas por jogo
  9. Campeonato Inglês - 19,5 faltas por jogo
  10. Campeonato Japonês - 19,2 faltas por jogo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Com novidade, São Paulo se reapresenta após folga e segue preparação para encarar o Grêmio

Everton Ribeiro fala sobre diagnóstico e recuperação após câncer na tireoide: 'Assustador'

Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo; veja o ranking

Martínez não se reapresenta ao Corinthians, falta a treinos e é cortado de jogo com o Santos

Após vencer no Rio, Deiveson Figueiredo revela ambição de conquistar segundo cinturão no UFC

Dupla do Palmeiras se destaca em duelo entre Uruguai e Uzbequistão; veja notas

Corinthians treina com trio em campo e ainda tem dúvidas para pegar o Santos

Jorginho explica 'sim' ao Flamengo e diz que arbitragem e gramados chocam

Veja a situação das seleções europeias nas Eliminatórias para a Copa de 2026

Corinthians aguarda Memphis Depay nesta terça e irá avaliá-lo antes de clássico

Abel lança mais de 30 jogadores da base no Palmeiras; veja lista completa