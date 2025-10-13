Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo; veja o ranking

O Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo nesta temporada. Isso é o que aponta um estudo realizado pelo CIES Football Observatory, organização suíça de pesquisa esportiva.

Segundo a pesquisa, o Campeonato Brasileiro tem média de 24,6 faltas por jogo nesta temporada. O torneio fica atrás somente do Campeonato Português, com média de 25,3 infrações por partida.

O Brasileirão tem uma média parecida com a do Campeonato Italiano, que tem 24,5 faltas por jogo, apenas um décimo atrás dos pontos corridos brasileiros. O Espanhol e o Argentino completam o top-5, com uma média de 22,1.

As ligas menos faltosas, com média abaixo de 20 infrações por jogo são: a Alemã (19,6); a Inglesa (19,5); e a Japonesa (19,2).

Confira o ranking dos Campeonatos mais faltosos