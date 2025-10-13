Brasil conquista mais quatro medalhas e encerra Grand Prix de Lima de judô com 11 pódios
O Brasil encerrou o Grand Prix de Judô de Lima, no Peru, com uma campanha sólida, conquistando quatro medalhas no último dia de competições, nesta segunda-feira. Com isso, o país somou 11 pódios ao longo do evento: quatro ouros, quatro pratas e três bronzes, garantindo a liderança do quadro de medalhas.
O grande destaque do dia foi a final brasileira na categoria masculina até 100 kg. Giovani Ferreira superou Leonardo Gonçalves no golden score e levou o ouro, enquanto o compatriota ficou com a prata, repetindo o segundo lugar que já havia alcançado na semifinal.
Nos 90 kg masculino, Rafael Macedo venceu o azerbaijano Murad Fatiyev na decisão, garantindo o título com um ippon a menos de 30 segundos do fim da luta. Já nos +100 kg, Rafael Buzacarini enfrentou o tcheco Lukas Krpalek e terminou com a prata após derrota no golden score.
Já no feminino, Karol Gimenez foi a única brasileira a disputar medalha no último dia. Na categoria até 78 kg, perdeu o combate pelo bronze para a canadense Coralie Godbout por imobilização. Outras cinco atletas brasileiras competiram, mas não avançaram às disputas por pódio.
A partir de agora, o Brasil já começa a se prepara para o próximo desafio internacional, o Grand Prix de Judô Guadalajara 2025, no México, que começa na sexta-feira, 17 de outubro.
Medalhistas brasileiros no Grand Prix de Lima
- Daniel Cargnin (73 kg masculino) - ouro
- Jéssica Pereira (52 kg feminino) - ouro
- Rafael Macedo (90 kg masculino) - ouro
- Giovani Ferreira (100 kg masculino) - ouro
- Nauana Silva (63 kg feminino) - prata
- Gabriela Conceição (52 kg feminino) - prata
- Leonardo Gonçalves (100 kg masculino) - prata
- Rafael Buzacarini (+100 kg masculino) - prata
- Shirlen Nascimento (57 kg feminino) - bronze
- Jéssica Lima (57 kg feminino) - bronze
- Gabriel Falcão (81 kg masculino) - bronze