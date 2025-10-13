Botafogo segue preparação para clássico com o Flamengo pelo Brasileirão
Nesta segunda-feira, o Botafogo deu sequência a preparação para o clássico diante do Flamengo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
Desfalques
Para o duelo, o técnico Davide Ancelotti não poderá contar com o lateral-direito Vitinho, que está servindo à Seleção Brasileira em amistosos internacionais. Ele só retorna ao país na quarta-feira, poucas horas antes do confronto. Desta maneira, Mateo Ponte deve assumir a vaga.
Outro desfalque confirmado é Newton, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, na última rodada Se mantiver o esquema com dois volantes, Allan assume o posto, uma vez que Danilo continua entregue ao departamento médico.
Além deles, Álvaro Montoro se lesionou no duelo entre Argentina e Nigéria pela Copa do Mundo sub-20, na última quinta-feira. O meia sofreu uma fratura na clavícula direita e deve voltar aos gramados apenas no final do ano. Com isso, Jeffinho pode ganhar espaço na equipe titular.
Por fim, Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Kaio Pantaleão e Jordan Barrera também aparecem como baixa para o comandante do Glorioso.
Situação no Brasileiro
No Brasileirão, o Botafogo aparece na quinta posição, com 43 pontos conquistados. Na última rodada, foi superado pelo Internacional por 2 a 0, fora de casa.
Agenda do Botafogo
Próximos jogos
- Jogo: Botafogo x Flamengo
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Nilton Santos
- Jogo: Ceará x Botafogo
- Data e horário: 19/10 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Castelão