Botafogo segue preparação para clássico com o Flamengo pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Botafogo deu sequência a preparação para o clássico diante do Flamengo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Iniciando a semana com muita concentração! PRA CIMA! ??? #VamosBOTAFOGO ? Arthur Barreto/ BFR pic.twitter.com/3dIYh4RCXh ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 13, 2025

Desfalques

Para o duelo, o técnico Davide Ancelotti não poderá contar com o lateral-direito Vitinho, que está servindo à Seleção Brasileira em amistosos internacionais. Ele só retorna ao país na quarta-feira, poucas horas antes do confronto. Desta maneira, Mateo Ponte deve assumir a vaga.

Outro desfalque confirmado é Newton, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, na última rodada Se mantiver o esquema com dois volantes, Allan assume o posto, uma vez que Danilo continua entregue ao departamento médico.

Além deles, Álvaro Montoro se lesionou no duelo entre Argentina e Nigéria pela Copa do Mundo sub-20, na última quinta-feira. O meia sofreu uma fratura na clavícula direita e deve voltar aos gramados apenas no final do ano. Com isso, Jeffinho pode ganhar espaço na equipe titular.

Por fim, Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Kaio Pantaleão e Jordan Barrera também aparecem como baixa para o comandante do Glorioso.

Situação no Brasileiro

No Brasileirão, o Botafogo aparece na quinta posição, com 43 pontos conquistados. Na última rodada, foi superado pelo Internacional por 2 a 0, fora de casa.

Agenda do Botafogo

Próximos jogos

Jogo: Botafogo x Flamengo

Botafogo x Flamengo Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

(quarta-feira) | 19h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Estádio Nilton Santos