Bia Mesquita mira duelo com Ronda Rousey após brilhar no UFC Rio
Após uma estreia dominante no UFC Rio, no último sábado (11), Bia Mesquita já projeta desafios ambiciosos em sua nova fase nas artes marciais mistas. Durante a coletiva de imprensa com a presença da equipe da Ag Fight, após finalizar Irina Alekseeva no segundo round, a multicampeã de jiu-jitsu revelou o desejo de enfrentar Ronda Rousey, lenda do MMA e ex-detentora do cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate.
Longe do octógono desde 2016, Rousey vem alimentando rumores sobre um possível retorno. Recentemente, a norte-americana publicou vídeos de treinos em suas redes sociais e declarou abertamente que considera voltar à ativa, o que reacendeu o interesse dos fãs e despertou a atenção de nomes emergentes na divisão.
"Tenho muito respeito por tudo o que ela fez para que o MMA feminino se tornasse o que é hoje. Espero muito que ela volte, todo mundo gosta de vê-la lutar, seria incrível. A batalha de armlocks... apesar de eu ainda não ter finalizado com um armlock, quem sabe contra ela, isso apareça. Respeito demais o legado dela, sou fã de verdade. Se ela estiver voltando, vai ser maravilhoso para o mundo do MMA e, principalmente, para o feminino", disse Bia, em tom bem-humorado.
Invicta e em ascensão
Com um cartel perfeito de seis vitórias, sendo quatro por finalização, a 'Lady Goat' tem consciência de que ainda está em fase inicial no MMA. No entanto, o cenário atual da divisão feminina até 61 kg, em processo de renovação, pode abrir espaço para uma ascensão rápida.
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok