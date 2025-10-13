Belé e Pacheco estreiam pelo Palmeiras em jogo repleto de Crias da Academia

O atacante Erick Belé e o meio-campista Luis Pacheco estrearam pelo Palmeiras no último sábado, na goleada sobre o Juventude, por 4 a 1, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos jovens, o banco de reservas estava repleto de atletas formados na base do Verdão.

Ao todo, o banco continha nove Crias da Academia. São eles: Allan, Benedetti, Erick Belé, Gilberto, Heittor, Larson, Luighi, Luis Pacheco e Riquelme. O técnico Abel Ferreira destacou a valorização da base no clube.

"Desde que chegamos ao Palmeiras, a base tem sido muito valorizada, são fatos. Muitos deles têm sido vendidos, em uma equipe que não tem como função valorizar jogadores, e sim ganhar títulos. Temos feito um pouco de tudo: apostar na base, vendê-los para reforçar nossos cofres e capacidade financeira, que não estava como queríamos quando chegamos. Mas, com a gestão responsável da nossa presidente e do diretor esportivo, conseguimos que tudo fosse crescendo ao mesmo tempo", disse Abel, em coletiva de imprensa após o duelo.

Cautela com dupla estreante

Belé e Pacheco entraram no segundo tempo do embate contra o Juventude. O primeiro entrou no lugar de Raphael Veiga, aos 35 minutos, enquanto o segundo foi a campo na vaga de Andreas Pereira, aos 41.

Abel falou sobre as estreias de Belé e Pacheco e manteve cautela com a dupla. Enquanto o atacante integra o elenco sub-20, o meia ainda defende o sub-17. No entanto, o treinador acredita que o segundo tem capacidade de jogar com a categoria mais velha da base.

"Agora, quero vê-lo jogar no sub-20 (Pacheco). Se o treinador acredita nele, temos que colocá-lo para jogar embaixo (sub-20). É um jogador com potencial, ele é sub-17. Portanto, se jogou na equipe principal, acho que podemos puxá-lo para o sub-20 e dar-lhe continuidade em um escalão mais acima, porque é um jogador que tem potencial para isso. Contamos também com nossos treinadores da base para ajudá-lo a ganhar minutos e continuar jogando em um nível acima. É um jogador que realmente está acima do nível exigido no sub-17, pode claramente jogar no sub-20, e assim espero que isso aconteça", pontuou Abel.

"Temos um treinador que está sempre atento a tudo que se passa no sub-20 e no sub-17. E quando tivemos que chamar do sub-17, como foi o caso dele e do próprio Belé, temos o conhecimento profundo de tudo que se passa na formação. Tem muitos anos ainda para jogar no sub-17, no sub-20, continuar a crescer e, um dia mais tarde, quem sabe, ser uma das possibilidades na equipe principal", completou.

O comandante do Palmeiras ressaltou que o mesmo processo deve ocorrer com Belé, que gera expectativa na torcida palestrina.

"Temos que meter gelo na expectativa de nossos torcedores. Uma coisa é jogar no sub-20 e outra é jogar no profissional. Há tempo de maturação, de estar conosco, crescer nos treinos e perceber a velocidade e intensidade com que joga a equipe principal", destacou Abel.

Próximo jogo do Palmeiras