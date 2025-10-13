Athletico-PR x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Athletico-PR e Avaí se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O jogo é válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Confira onde assistir, como chegam os times, estatísticas, histórico do confronto e prováveis escalações.
Onde assistir Athletico-PR x Avaí ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como chega o Athletico-PR para o confronto
O Furacão atravessa momento de instabilidade na Série B. A equipe soma duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o Remo, por 2 a 1, fora de casa. Mesmo assim, o Athletico-PR ocupa a sétima colocação, com 48 pontos, e segue firme na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro.
Como chega o Avaí para o confronto
O Leão da Ilha vive fase positiva na competição. Após perder para o CRB, a equipe se recuperou com uma grande atuação, vencendo o Volta Redonda por 3 a 0 na rodada passada. Com 43 pontos, o Avaí aparece na 11ª posição.
Histórico do confronto
Fabiano Rateke/Avaí F.C.
Athletico Paranaense e Avaí já se enfrentaram 24 vezes na história. O Furacão soma 13 vitórias, enquanto o Leão da Ilha venceu em sete oportunidades, além de quatro empates. O duelo mais recente aconteceu em 21 de junho, pela 13ª rodada da Série B, quando o Athletico triunfou por 2 a 1, na Ressacada.
Estatísticas
Athletico-PR no campeonato
- Sétima posição
- 14 vitórias, seis empates e 11 derrotas
- 44 gols marcados
- 41 gols sofridos
- Artilheiro: Renan Peixoto e Kevin Viveros, com sete gols
Avaí no campeonato
- 11ª posição
- 11 vitórias, dez empates e dez derrotas
- 39 gols marcados
- 33 gols sofridos
- Artilheiro: Cléber, com nove gols
Prováveis escalações
ATHLETICO-PR: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo.
Técnico: Odair Hellmann.
AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; JP, Zé Ricardo, João Vítor, Gaspar e Marquinhos Gabriel; Cléber.
Técnico: Vinicius Bergantin.
Arbitragem
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Lucas Torquato Guerra (DF)
VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)
Ficha técnica
Jogo: Athletico-PR x Avaí
Campeonato: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 14 de outubro de 2025, terça-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Onde assistir: Disney+ (streaming)