Athletico-PR x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Athletico-PR e Avaí se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O jogo é válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira onde assistir, como chegam os times, estatísticas, histórico do confronto e prováveis escalações.

Onde assistir Athletico-PR x Avaí ao vivo?

Streaming: Disney+

Com força total em busca dos três pontos! PRA CIMA, ATHLETICO ?????? Athletico ? Avaí

Brasileiro Série B: 32ª rodada

? 14/10 (ter), às 21h30

?? @arenadabaixada_ ?? https://t.co/6YBXhEAijp

? Disney+

?? https://t.co/N2pKsb23SM pic.twitter.com/H1cn54vknW ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 13, 2025

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Furacão atravessa momento de instabilidade na Série B. A equipe soma duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o Remo, por 2 a 1, fora de casa. Mesmo assim, o Athletico-PR ocupa a sétima colocação, com 48 pontos, e segue firme na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

Como chega o Avaí para o confronto

O Leão da Ilha vive fase positiva na competição. Após perder para o CRB, a equipe se recuperou com uma grande atuação, vencendo o Volta Redonda por 3 a 0 na rodada passada. Com 43 pontos, o Avaí aparece na 11ª posição.

Histórico do confronto

Fabiano Rateke/Avaí F.C.

Athletico Paranaense e Avaí já se enfrentaram 24 vezes na história. O Furacão soma 13 vitórias, enquanto o Leão da Ilha venceu em sete oportunidades, além de quatro empates. O duelo mais recente aconteceu em 21 de junho, pela 13ª rodada da Série B, quando o Athletico triunfou por 2 a 1, na Ressacada.

Estatísticas

Athletico-PR no campeonato

Sétima posição

14 vitórias, seis empates e 11 derrotas

44 gols marcados

41 gols sofridos

Artilheiro: Renan Peixoto e Kevin Viveros, com sete gols

Avaí no campeonato

11ª posição

11 vitórias, dez empates e dez derrotas

39 gols marcados

33 gols sofridos

Artilheiro: Cléber, com nove gols

Prováveis escalações

ATHLETICO-PR: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo.



Técnico: Odair Hellmann.

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; JP, Zé Ricardo, João Vítor, Gaspar e Marquinhos Gabriel; Cléber.



Técnico: Vinicius Bergantin.

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)



Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Lucas Torquato Guerra (DF)



VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Ficha técnica

Jogo: Athletico-PR x Avaí



Campeonato: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 14 de outubro de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)



Onde assistir: Disney+ (streaming)