Assistir Islândia x França ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Mbappé celebra gol contra o Azerbaijão, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa - Foto: Reprodução/Instagram@equipedefrance
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/10/2025 14h24

Islândia e França se enfrentam hoje (13), às 15h45 (de Brasília), no Laugardalsvollur Stadium, em Reykjavík, na Islândia, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitidA pelo Sportv (TV por assinatura).

A França lidera o Grupo D com 100% de aproveitamento. A equipe de Mbappé venceu o Azerbaijão por 3 a 0 na rodada passada.

Já a Islândia vem de duas derrotas consecutivas e soma apenas três pontos. Os islandeses perderam jogando em casa por 5 a 3 para a Ucrânia no último compromisso.

Islândia x França -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Laugardalsvollur Stadium, em Reykjavík, na Islândia
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

