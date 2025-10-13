'Arrascaeta é diferenciado': Jorginho elogia colega do Flamengo
Em entrevista ao UOL Esporte, exibida na Live do Flamengo, o meio-campista Jorginho elogiou o meia Arrascaeta e revelou que apelidou o uruguaio de 'qualidade'.
Jorginho chegou ao Flamengo no meio da atual temporada, uma das melhores de Arrascaeta no clube. Em 49 jogos pelo time, o camisa 10 rubro-negro já marcou 19 gols e distribuiu 13 assistências.
O Arrasca -- tanto é que eu estava brincando com ele ontem. Como é que ele deu aquele passe à esquerda, cara? Falei, cara, como é que tu... tava meio esticada e ele conseguiu levantar e o zagueiro... Falei: 'caraca', eu chamo ele de qualidade, 'caraca, hein qualidade'. Aí ele, pra mim, é o diferenciado, né? [...] É só dar a bola para ele.
O melhor que eu joguei junto, disparado, o Eden Hazard. Ele era algo... bizarro, assim. Bizarro mesmo. O que ele fazia... A gente ficava assim: 'como que ele fez isso, sabe?' Para mim, ele não ganhou uma Bola de Ouro porque ele não quis. Ele era quem ele era e pronto. Mas o que eu vi ele fazer foi impressionante
O Flamengo está botando na mesa, que ele considera como essencial, é alguma espécie de garantia de que o Filipe Luís, em assinando o contrato, ele vai ficar. E isso é uma discussão ali, que é um debate dentre as partes, entendeu? Ter alguma espécie de proteção para não perder o Filipe, porque você vai iniciar uma nova temporada, vai iniciar com um novo técnico, com o mesmo técnico, o técnico que você tá apostando para a temporada inteira,
