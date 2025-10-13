Topo

Esporte

'Arrascaeta é diferenciado': Jorginho elogia colega do Flamengo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 17h48

Em entrevista ao UOL Esporte, exibida na Live do Flamengo, o meio-campista Jorginho elogiou o meia Arrascaeta e revelou que apelidou o uruguaio de 'qualidade'.

Jorginho chegou ao Flamengo no meio da atual temporada, uma das melhores de Arrascaeta no clube. Em 49 jogos pelo time, o camisa 10 rubro-negro já marcou 19 gols e distribuiu 13 assistências.

O Arrasca -- tanto é que eu estava brincando com ele ontem. Como é que ele deu aquele passe à esquerda, cara? Falei, cara, como é que tu... tava meio esticada e ele conseguiu levantar e o zagueiro... Falei: 'caraca', eu chamo ele de qualidade, 'caraca, hein qualidade'. Aí ele, pra mim, é o diferenciado, né? [...] É só dar a bola para ele.
Jorginho

Relacionadas

Show deixa marcas no campo do Maraca antes de decisão do Fla e jogo do Flu

Jorginho explica 'sim' ao Flamengo e diz que arbitragem e gramados chocam

Com Claus no jogo do Palmeiras, veja como ficou a escala de arbitragem

Jorginho diz que Hazard foi melhor com quem jogou: 'Podia ser Bola de Ouro'

O melhor que eu joguei junto, disparado, o Eden Hazard. Ele era algo... bizarro, assim. Bizarro mesmo. O que ele fazia... A gente ficava assim: 'como que ele fez isso, sabe?' Para mim, ele não ganhou uma Bola de Ouro porque ele não quis. Ele era quem ele era e pronto. Mas o que eu vi ele fazer foi impressionante
Jorginho

Mattos: Flamengo quer 'garantia' de Filipe Luís em renovação; entenda

O Flamengo está botando na mesa, que ele considera como essencial, é alguma espécie de garantia de que o Filipe Luís, em assinando o contrato, ele vai ficar. E isso é uma discussão ali, que é um debate dentre as partes, entendeu? Ter alguma espécie de proteção para não perder o Filipe, porque você vai iniciar uma nova temporada, vai iniciar com um novo técnico, com o mesmo técnico, o técnico que você tá apostando para a temporada inteira,
Rodrigo Mattos

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Alemanha vence, mas França e Suíça só empatam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Jorginho diz que Hazard foi melhor com quem jogou: 'Podia ser Bola de Ouro'

Em jogo de quatro gols, França cede empate à Islândia pelas Eliminatórias

Palmeiras pode ter dois retornos importantes para duelo pelo Brasileirão

Goiás anuncia demissão do técnico Vagner Mancini

Alemanha bate Irlanda do Norte e vence a terceira seguida seguida pelas Eliminatórias

Jogo do Brasil é hoje? Veja que horas começa e onde assistir á seleção brasileira

França sente ausência de Mbappé, só empata e ainda não se garante na Copa

Cuiabá aciona São Paulo na CNRD e cobra dívida de R$ 1 milhão pelo atacante Gustavo Santana

CBF divulga árbitro de Grêmio x São Paulo após polêmicas na última rodada

Dana White confirma Alexandre Pantoja vs Joshua Van como co-main event do UFC 323