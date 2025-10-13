Deiveson Figueiredo revela ambição de conquistar segundo cinturão no UFC

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo mantém viva a ambição de fazer história também na divisão dos galos (61 kg). Após vencer Montel Jackson por decisão dividida no UFC Rio, no último sábado (11), o brasileiro afirmou, em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, que tem como objetivo conquistar cinturões em duas categorias da maior organização de MMA do mundo.

O triunfo diante de um rival embalado por seis vitórias consecutivas representou um passo importante em sua trajetória na nova divisão. Apesar da cautela ao projetar os próximos desafios, o lutador demonstrou confiança ao comentar um possível embate contra o atual campeão, Merab Dvalishvili, que chegou a publicar nas redes sociais estar "esperando" por ele.

"Eu sei que eu posso conseguir. Para isso, tenho que me focar 100%, porque o Merab é um cara fora da curva. A gente já viu: os melhores já lutaram contra ele, e ele saiu vencedor. Eu sei que posso oferecer muito perigo a ele, principalmente no momento em que tentar me colocar para baixo", declarou o paraense, que se recuperou de duas derrotas consecutivas.

Status de azarão

Antes mesmo de entrar no octógono, o 'Deus da Guerra' precisou lidar com o descrédito de parte da crítica e das casas de apostas, que o colocavam como azarão diante de Jackson. O ex-campeão, no entanto, afirmou que o rótulo serviu como motivação extra para provar seu valor.

"Eu falei para a galera: 'Vocês estão apostando contra mim. Meu irmão, não aposte quando um cara tem sede de vitória, entendeu?' Hoje eu vim para vencer, e eu mostrei para essa galera que estava me colocando como azarão", reforçou o brasileiro.

Com o resultado positivo no UFC Rio e o interesse mútuo em um possível confronto com Merab, o cenário começa a se desenhar para uma possível disputa que pode colocar Deiveson mais perto do sonho de se tornar campeão duplo. Um feito que foi alcançado por poucos nomes na história da organização.

