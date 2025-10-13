CBF divulga árbitro de Grêmio x São Paulo após polêmicas na última rodada

Após muitas reclamações contra a arbitragem na última rodada, Grêmio e São Paulo se enfrentam na quinta-feira com Davi Lacerda como árbitro do duelo.

Tricolores na bronca

Rivais nesta quinta, os tricolores protagonizaram o tema de arbitragem na última rodada do nacional. O São Paulo foi quem mais chamou atenção, pedindo à CBF para enviar um ofício à Fifa pela divulgação dos áudios do VAR de cinco lances do Choque-Rei.

O Grêmio também se movimentou nos bastidores. Gaúchos reclamaram da expulsão de Kannemann e do pênalti marcado de Marlon contra o Bragantino e tentam, através do STJD, reverter os cartões aplicados à dupla, que está suspensa para o encontro de quinta.

O zagueiro foi expulso, enquanto o lateral tomou o terceiro cartão amarelo. O efeito suspensivo está sendo analisado.

O capixaba Davi Lacerda, de 29 anos, conciliava até meses atrás as funções de árbitro e gerente de uma serralheria na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele não detém o escudo Fifa e faz parte atualmente no quadro de árbitros da CBF. Atualmente, consegue viver com o que ganha com arbitragem.

O embate entre Grêmio e São Paulo acontece às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão.