Ancelotti abre portas para Neymar e quer lista da Copa 'encaminhada' em março

O técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou que as portas da seleção brasileira continuam abertas para Neymar e mostrou confiança ao dizer que o camisa 10 "pode jogar eu seu máximo nível".

"Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equipe do mundo", comentou Ancelotti em uma entrevista coletiva em Tóquio, onde o Brasil enfrentará o Japão, amanhã, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, o atacante de 33 anos, que neste momento se recupera de lesão, jogou sua última partida pela Amarelinha em 17 de outubro de 2023.

Já sobre o jogo contra o Japão, Ancelotti espera ver em seus jogadores o "compromisso" demonstrado no amistoso contra a Coreia do Sul, em Seul, que terminou com uma goleada de 5 a 0.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito (...) e o futebol bonito é a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem, e também o compromisso coletivo", destacou.

Em um planejamento para enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil enfrentará em novembro dois adversários do continente africano que ainda serão confirmados.

"Temos que ver qual é a melhor estratégia para nós. É um momento, até a data Fifa de novembro, onde poderemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogares que queremos ver como incorpora no jogo", afirmou.

O objetivo é conquistar o hexacampeonato. Ao ser lembrado que nenhuma seleção nacional conseguiu vencer a Copa do Mundo com um técnico estrangeiro, Ancelotti foi sucinto: "Na vida sempre há uma primeira vez".

Estêvão é dúvida para o jogo de amanhã por uma gripe. O goleiro Hugo Souza deve ser a principal novidade na escalação.