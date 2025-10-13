Topo

Ancelotti quer variação tática na Seleção e destaca "qualidade individual" do grupo

13/10/2025 10h35

O técnico Carlo Ancelotti afirmou nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa na véspera do amistoso contra o Japão, que planeja adotar diferentes sistemas de jogo ao Brasil. O comandante também destacou a qualidade individual dos jogadores.

"Estou convencido de que o time não pode jogar de uma maneira. Tem que jogar de diferentes maneiras e sistemas. Temos a qualidade individual para fazer isso", comentou Ancelotti.

O treinador enfatizou que o time tem condições de jogar em outros esquemas. Contra a Coreia do Sul, a Seleção foi bem ofensivamente e defensivamente e venceu o amistoso por 5 a 0.

"Buscamos o equilíbrio na equipe, colocar como base o compromisso e atitude defensiva da equipe pela qualidade que cada jogador do Brasil tem. O sacríficio do time nesses jogos tem sido muito bom. Também com bola, o time foi bem contra a Coreia. Nos últimos jogos, jogamos no 4-4-2, mas a equipe pode jogar de diferentes maneiras", disse.

Ancelotti garantiu que dará oportunidades a outros jogadores no amistoso contra o Japão, mas o Brasil ainda não tem definido um time titular até a Copa do Mundo. O comandante explicou o que planeja nas próximas datas Fifas.

"Há a observação dos jogadores. Temos que ver qual estratégia é melhor para nós até a data Fifa de novembro. É um momento em que podemos experimentar algumas coisas, também no jogo de amanhã, dar mais oportunidades aos jogadores. Acho que na Data Fifa de março pode ser definida a lista de quem jogará a Copa do Mundo", pontuou.

"Os jogadores que estão aqui, para se motivarem, têm que pensar que podem jogar. Um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Um time bem definido pode estar na Copa do Mundo. Acho que, neste momento, tem que rodar para ver como trabalham em diferentes sistemas", reforçou.

Jogo bonito?

Ao ser questionado sobre o estilo de jogo do Brasil, Ancelotti redefiniu o conceito de "jogo bonito". Para ele, além da qualidade individual, o coletivo também faz parte de um futebol vistoso.

"A Seleção Brasileira quer jogar um futebol bonito. Há que entender o que é o futebol bonito: é a qualidade individual, que todos os jogadores do Brasil têm, e também o compromisso coletivo. Jogo bonito não é só com bola, mas também sem, porque é um aspecto muito importante do jogo", explicou.

Próximo jogo do Brasil

  • Japão x Brasil (amistoso)

    Data e Horário: 14/10 (terça-feira), às 7h30 (de Brasília)

    Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no Japão

