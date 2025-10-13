Ancelotti comenta possível retorno de Neymar à Seleção: "Pode jogar no seu máximo nível"

Restam apenas sete meses até a Copa do Mundo, mas o técnico Carlo Ancelotti ainda não sabe qual será o grupo que defenderá a Seleção Brasileira. Uma das 26 vagas pode ser destinada a Neymar. E o comandante não descartou um possível retorno do craque.

O meia-atacante do Santos ainda não foi convocado para a Seleção por Ancelotti. Neste momento, inclusive, ele se recupera de lesão muscular na coxa direita, terceira contusão desde que voltou ao Peixe. O treinador afirmou que, caso o jogador reúna condições, pode jogar pelo Brasil.

"Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta Seleção sem nenhum problema. Quando ele estiver bem fisicamente, ele tem a qualidade para jogar não só na Seleção do Brasil, mas em qualquer outra do mundo", disse Ancelotti, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, véspera do amistoso contra o Japão.

"Temos que manejar essas duas coisas. Uma equipe que pouco a pouco estará mais definida para a Copa do Mundo, com outros jogadores que queremos ver como se incorparam no jogo", reforçou.

Cortado em última convocação

Neymar foi chamado pela última vez à Seleção em março deste ano, quando o técnico ainda era Dorival Júnior, hoje no Corinthians. Contudo, o astro foi cortado de relação após apresentar problema na coxa esquerda.

O camisa 10 do Santos não entra em campo pelo Brasil desde o dia 17 de outubro de 2023, na derrota para o Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias. Na ocasião, o jogador foi titular. Ao todo, ele soma 79 gols e 59 assistências em 128 jogos pela Canarinho.

Próximo jogo do Brasil