Milly: Futebol coletivo de Ancelotti aponta fim da 'era Neymar' na seleção

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 20h30

O futebol coletivo e intenso imposto por Carlo Ancelotti na seleção brasileira marca uma virada de página e pode selar o fim da 'era Neymar', avaliou Milly Lacombe, no UOL News.

Ancelotti deixou claro que só conta com Neymar caso o atacante recupere a forma física, o que, para a colunista, é improvável até março de 2026, quando a equipe deve ser definida.

Quando o Ancelotti repete que ele quer um futebol coletivo e que ele vai trazer jogadores que pensem no futebol coletivo, eu acho que ele também vai apontando para o fim da 'era Neymar' na seleção. O Neymar nunca foi um jogador coletivo, ele é um cara altamente técnico. Deixou de ser porque não acompanha mais fisicamente, mas ele é um extraterrestre tecnicamente falando. Mas ele nunca foi coletivo e o Ancelotti agora quer dar uma outra cara à seleção.
Milly Lacombe

