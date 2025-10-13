Alemanha bate Irlanda do Norte e vence a terceira seguida seguida pelas Eliminatórias
Pela oitava rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias, disputada nesta segunda-feira, a Alemanha superou a Irlanda do Norte por 1 a 0, no Windsor Park. O time germânico, assim, emplacou uma sequência de três triunfos seguidos na competição.
Situação da tabela
Com nove pontos, a Alemanha lidera o grupo, já que supera a Eslováquia nos critérios de desempate. A Irlanda do Norte é a terceira colocada, com seis pontos.
? Resumo do jogo
? IRLANDA DO NORTE 0 x 1 ALEMANHA ?
? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
?? Local: Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte
? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- ? Woltemade, aos 31? do 1ºT (Alemanha)
Como foi o jogo
A Irlanda do Norte até conseguiu marcar aos 13 minutos do primeiro tempo, mas o gol acabou anulado em função da posição irregular de McNair.
Aos 31 minutos da etapa inicial, Raum cobrou escanteio e Woltemade usou a cabeça para marcar o gol que definiu a vitória da Alemanha na partida.
Próximos jogos
Irlanda do Norte
- Jogo: Eslováquia x Irlanda do Norte
- Data e horário: 14/11 (sexta-feira) | 16h45 (de Brasília)
- Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
- Local: Kosicka Futbalova Arena, em Kosice, na Eslováquia
Alemanha
- Jogo: Luxemburgo x Alemanha
- Data e horário: 14/11 (sexta-feira) | 16h45 (de Brasília)
- Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
- Local: Estádio de Luxemburgo, em Luxemburgo