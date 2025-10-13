Alemanha bate Irlanda do Norte e vence a terceira seguida seguida pelas Eliminatórias

Topo

Pela oitava rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias, disputada nesta segunda-feira, a Alemanha superou a Irlanda do Norte por 1 a 0, no Windsor Park. O time germânico, assim, emplacou uma sequência de três triunfos seguidos na competição.

Situação da tabela

Com nove pontos, a Alemanha lidera o grupo, já que supera a Eslováquia nos critérios de desempate. A Irlanda do Norte é a terceira colocada, com seis pontos.

? Resumo do jogo 

? IRLANDA DO NORTE 0 x 1 ALEMANHA ?

? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

?? Local: Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte

? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Woltemade, aos 31? do 1ºT (Alemanha)

Como foi o jogo

A Irlanda do Norte até conseguiu marcar aos 13 minutos do primeiro tempo, mas o gol acabou anulado em função da posição irregular de McNair.

Aos 31 minutos da etapa inicial, Raum cobrou escanteio e Woltemade usou a cabeça para marcar o gol que definiu a vitória da Alemanha na partida.

Próximos jogos

Irlanda do Norte

  • Jogo: Eslováquia x Irlanda do Norte

  • Data e horário: 14/11 (sexta-feira) | 16h45 (de Brasília)

  • Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

  • Local: Kosicka Futbalova Arena, em Kosice, na Eslováquia

Alemanha

  • Jogo: Luxemburgo x Alemanha

  • Data e horário: 14/11 (sexta-feira) | 16h45 (de Brasília)

  • Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

  • Local: Estádio de Luxemburgo, em Luxemburgo

