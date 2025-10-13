Palmeiras não esquece do Corinthians, diz Juca Kfouri

A eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil realmente deixou um trauma em Abel Ferreira e no Palmeiras, destaca Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Na próxima vez que acontecer um Dérbi, eu vou ligar lá no Parque São Jorge e vou pedir para o pessoal tirar um pouco o pé, porque não é possível que ainda se fale das derrotas do Palmeiras pro Corinthians na Copa do Brasil e no Paulistinha. Juca Kfouri

Aí eu entendo o Abel, não consigo entender como é que até hoje se fala disso. Eu fico impressionado como não há um Posse de Bola que não haja referência a esses jogos. Eu acho que é uma questão menos do Abel e mais de psiquiatra, tem que levar lá para a Academia, porque realmente que coisa louca isso, não se esquece do Corinthians.

Juca Kfouri

Para o comentarista Arnaldo Ribeiro, o próprio Abel mantém viva a rivalidade com o Corinthians ao rememorar seu pior momento no Allianz Parque à frente do Palmeiras, quando foi xingado por boa parte da torcida presente no estádio.

Após a goleada sobre o Juventude na Data Fifa, o treinador voltou a fazer referência à mágoa com a principal torcida organizada do Palmeiras em sua entrevista coletiva.

Essa questão de reavivar o Corinthians, a cada entrevista, é do Abel. Não é nem o Juca com o Danilo, nem eu com o Mauro, nem o Trajano. É o Abel. O Abel que fortalece. O Abel dá mais ênfase ainda.

Arnaldo Ribeiro

Acho que o confronto direto tem um peso. Não acho que é uma final antecipada, mas é um jogo que vai provocar sequelas. Mesmo que o Flamengo não supere o Palmeiras em pontos ou em número de vitórias, se ele vence o confronto direto, é um doping excelente para o Flamengo. E o Palmeiras pode se abalar, mesmo sendo o time do Brasil que mais consegue se recuperar rapidamente

Arnaldo Ribeiro

São 36 pontos de disputa para Palmeiras e para o Flamengo, é muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente, mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada.

Mauro Cezar Pereira

Quem pratica o melhor futebol do Brasil nas últimas semanas é o Palmeiras. E mesmo com a ausência de seus principais jogadores, foi assim contra o Juventude, que não foi páreo para o time do Abel Ferreira.

Arnaldo Ribeiro

O que há aí é uma situação de muita desinformação e uma tentativa de vilanização do Flamengo. Que interessa a quem? A quem interessa? É fácil, não precisa nem responder, qualquer criança percebe. A quem interessa no contexto hoje do futebol sul-americano vilanizar o Flamengo? Pelo amor de Deus, né, só trouxa não percebe o que está na cara.

Mauro Cezar Pereira

