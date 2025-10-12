Topo

Esporte

Volta Redonda x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

12/10/2025 20h00

Nesta segunda-feira, Volta Redonda e Atlético-GO se enfrentam pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O confronto será no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h (de Brasília).

Onde assistir Volta Redonda x Atlético-GO ao vivo?

O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.

Como o Volta Redonda chega ao confronto

Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, o Volta Redonda está em situação delicada. A equipe tem 31 pontos e integra a zona de rebaixamento, na 19ª colocação.

Como o Atlético-GO chega ao confronto

O Atlético-GO vem de derrota para o líder Coritiba. Na 10ª posição, o time goiano precisa de uma sequência positiva para encostar na zona de acesso. A equipe tem 45 pontos, cinco de diferença para o G4.

Histórico de confronto entre Volta Redonda x Atlético-GO

As equipes se enfrentaram seis vezes na história. Foram duas vitórias do Atlético-GO, dois empates e dois triunfos do Volta Redonda. Veja os placares dos últimos cinco jogos.

  • 22/06/2025 - Atlético-GO 2 x 0 Volta Redonda - Série B

  • 15/03/2023 - Atlético-GO (4) 1 x 1 (5) Volta Redonda - Copa do Brasil

  • 02/09/2007 - Atlético-GO 2 x 1 Volta Redonda - Série C

  • 12/08/2007 - Volta Redonda 1 x 1 Atlético-GO - Série C

  • 26/11/1995 - Volta Redonda 2 x 0 Atlético-GO - Série C

Estatísticas

Volta Redonda na Série B

  • 7 vitórias, 10 empates e 14 derrotas

  • 19 gols marcados 

  • 34 gols sofridos

  • Artilheiro: Matheus Lucas (4 gols) 

Atlético-GO na Série B

  • 11 vitórias, 12 empates e 8 derrotas

  • 35 gols marcados 

  • 30 gols sofridos

  • Artilheiros: Lelê, Robert Santos e Marcelinho (4 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Volta Redonda

Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro e Juninho Monteiro; André Luiz, Thallyson e Raí; Ygor Catatau, João Victor e Italo

Técnico: Rogério Corrêa

Provável escalação Atlético-GO

Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri

Técnico: Rafael Lacerda

Arbitragem de Volta Redonda x Atlético-GO

  • Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

  • Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leirson Peng Martins (RS)

  • VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Ficha técnica 

Jogo: Volta Redonda x Atlético-GO

Data e horário: 13/10 (segunda-feira) | 19h (de Brasília)

Torneio: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Raulino de Oliveira

Onde Assistir: ESPN e Disney+

