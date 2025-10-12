Volta Redonda x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta segunda-feira, Volta Redonda e Atlético-GO se enfrentam pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O confronto será no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h (de Brasília).
Onde assistir Volta Redonda x Atlético-GO ao vivo?
O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.
Como o Volta Redonda chega ao confronto
Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, o Volta Redonda está em situação delicada. A equipe tem 31 pontos e integra a zona de rebaixamento, na 19ª colocação.
Como o Atlético-GO chega ao confronto
O Atlético-GO vem de derrota para o líder Coritiba. Na 10ª posição, o time goiano precisa de uma sequência positiva para encostar na zona de acesso. A equipe tem 45 pontos, cinco de diferença para o G4.
Histórico de confronto entre Volta Redonda x Atlético-GO
As equipes se enfrentaram seis vezes na história. Foram duas vitórias do Atlético-GO, dois empates e dois triunfos do Volta Redonda. Veja os placares dos últimos cinco jogos.
- 22/06/2025 - Atlético-GO 2 x 0 Volta Redonda - Série B
- 15/03/2023 - Atlético-GO (4) 1 x 1 (5) Volta Redonda - Copa do Brasil
- 02/09/2007 - Atlético-GO 2 x 1 Volta Redonda - Série C
- 12/08/2007 - Volta Redonda 1 x 1 Atlético-GO - Série C
- 26/11/1995 - Volta Redonda 2 x 0 Atlético-GO - Série C
Estatísticas
Volta Redonda na Série B
- 7 vitórias, 10 empates e 14 derrotas
- 19 gols marcados
- 34 gols sofridos
- Artilheiro: Matheus Lucas (4 gols)
Atlético-GO na Série B
- 11 vitórias, 12 empates e 8 derrotas
- 35 gols marcados
- 30 gols sofridos
- Artilheiros: Lelê, Robert Santos e Marcelinho (4 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Volta Redonda
Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro e Juninho Monteiro; André Luiz, Thallyson e Raí; Ygor Catatau, João Victor e Italo
Técnico: Rogério Corrêa
Provável escalação Atlético-GO
Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri
Técnico: Rafael Lacerda
Arbitragem de Volta Redonda x Atlético-GO
- Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
- Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leirson Peng Martins (RS)
- VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Ficha técnica
Jogo: Volta Redonda x Atlético-GO
Data e horário: 13/10 (segunda-feira) | 19h (de Brasília)
Torneio: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Raulino de Oliveira
Onde Assistir: ESPN e Disney+