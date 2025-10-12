Topo

Vasco foca nos jogos e evita a matemática do Brasileirão

12/10/2025 13h25

O triunfo por 4 a 3 na semana passada, diante do Vitória, em São Januário, fez o Vasco chegar a 33 pontos no Campeonato Brasileiro. Para muitos o resultado foi fundamental para afastar o risco de rebaixamento. Mas o Cruzmaltino não faz contas na competição - o time soma apenas 4,5% de chances de cair, segundo estudo da UFMG.

Apesar de muitos tratarem os 45 pontos como o número mágico para um time permanecer na Primeira Divisão, o Vasco prefere não pensar nisso. Volta e meia o assunto é tema do técnico Fernando Diniz em perguntas.

"Nosso pensamento não está na Matemática e nem em concorrentes diretos a nada. Nosso foco é sempre nos prepararmos bem para os próximos jogos", diz o comandante.

Próximo desafio

O Vasco precisa, segundo as contas dos matemáticos, de mais quatro triunfos para afastar o risco de rebaixamento. O próximo compromisso será na quarta-feira, às 21h30(de Brasília), contra o Fortaleza, no Ceará.

