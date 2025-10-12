Vacherot sobe 164 posições com taça em Xangai e fatura o dobro da premiação de toda a carreira

Depois de conquistar o inesperado título do Masters 1000 de Xangai, neste domingo, Valentin Vacherot começa a colher os frutos do sucesso. Além da épica história sobre sua trajetória no torneio e dos patrocínios que o aguardam, o tenista terá uma ascensão meteórica no ranking da ATP e receberá o dobro do dinheiro que acumulou em toda sua carreira no tênis.

Coadjuvante no circuito mundial até duas semanas atrás, o monegasco de 26 anos entrará no seleto grupo dos 50 melhores do mundo no ranking da ATP que será divulgado nesta segunda-feira. Ele subirá nada menos que 164 posições e passará de 204º para 40º do mundo, superando, inclusive, o jovem brasileiro João Fonseca.

"40? Maravilha", disse Vacherot ao ser informado sobre a nova posição. "Eu ainda tinha uma pequena meta, antes de vir para cá, de chegar ao Top 100 antes do final da temporada. Sabia que seria custoso, porque sabemos como é difícil vencer mesmo um Challenger. Eu sabia que, se quisesse chegar ao Top 100 antes do final da temporada, teria de vencer alguns (torneios)."

Apenas pela conquista em Xangai, o tenista de 26 anos receberá US$ 1.124.380 em prêmios em dinheiro, o equivalente a R$ 6,1 milhões. Em toda sua carreira, o monegasco havia faturado US$ 594.077 (R$ 3,2 milhões). Vacherot disputa torneios da ITF desde 2016 e ingressou no circuito da ATP em 2022.

"Eu nem entendo por que estou sentado aqui agora. É uma loucura", comentou o monegasco. "Acho que vou começar a perceber isso nos próximos dias. Agora, só quero aproveitar o momento. Fiquei muito, muito emocionado na quadra depois da cerimônia, estando lá em cima com o Arthur", comentou, referindo-se ao primo Arthur Rinderknech, 54º do mundo - será o 28º - e adversário da final em família.

Antes de derrotar o primo e se tornar o campeão com a classificação mais baixa na história da série Masters 1000 (criada em 1990), Vacherot derrubou o tetracampeão do torneio Novak Djokovic, Holger Rune, Alexander Bublik e Tallon Griekspoor, algoz de Jannik Sinner. Isso depois de passar pelo qualifier, dependendo da desistência de outros nove tenistas para ingressar na chave.

"Quando cheguei aqui, eu nem deveria jogar o torneio", disse Vacherot. "Arrisquei um pouco para vir jogar, entrei (na competição) um dia antes do início. Ganhei seis partidas depois de perder o primeiro set. Os desafios estavam por toda parte, então, é surreal para mim ter vencido", comentou. "Ontem, joguei com o Novak. Hoje, conheci o Roger (Federer). É uma semana simplesmente louca."