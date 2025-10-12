Lutador vai ministrar culto em igreja horas após vencer combate no UFC Rio

O despertador toca, Jafel Filho se levanta e se prepara para a Escola Bíblica Dominical. À noite, também vai ministrar o culto na Assembleia de Deus. O pastor, na noite anterior, esteve no octógono e venceu uma luta no UFC Rio.

O brasileiro bateu Clayton Carpenter com finalização ainda no 1° round. Enquanto Jafel teve o braço esquerdo levantado pelo árbitro no anúncio do resultado, a mão direita segurava a bíblia.

Antes de ser lutador do UFC, tenho essa missão de pregar o evangelho, espalhar a palavra de Cristo. As artes marciais foi o cenário em que Deus me colocou para pregar o evangelho, levar Deus a todo mundo

Atualmente, "The Pastor" se divide entre os compromissos com a igreja e a agenda profissional como lutador profissional.

"Hoje, estamos no maior palco do mundo. É o sonho de todo atleta estar em uma edição do UFC no Brasil. Tenho uma carreira extensa, com mais de 25 lutas, desde o amador. Parte da carreira foi tão no 'fundo de quintal' que nem se acha a luta para contabilizar (risos)."

Apesar do bom resultado no Rio, Jefel vai dar um tempo do octógono para estar próximo à família. Em silêncio, ele atravessou um problema pessoal para a combate de ontem.

"Neste momento, quero tirar [um tempo] para mim e para cuidar da minha esposa. Eu não falei isso, mas no dia que recebi a mensagem dizendo que estaria no UFC Rio estava na porta do centro cirúrgico, chorando com a expectativa da minha esposa voltar a caminhar", começou.

"Há dois meses, ela acordou com fortes dores na coluna e nos falaram que teria de fazer uma cirurgia às pressas porque ela estava perdendo a sensibilidade nas pernas. Eu fui para o camping [período de treino] pensando nisso também", completou.

O lutador explicou o trabalho às vésperas da luta, tendo de equilibrar a preparação para o duelo com Clayton Carpenter e o problema pessoal. "Eu tenho uma psicóloga que me acompanha, tenho essa estrutura, os mestres... Nos dias de choro, colocava o joelho no chão para orar. Minha esposa também é uma pessoa de Deus. Acho que, talvez, outras pessoas não conseguissem, mas transformei dor em energia. Treinava dobrado e sabia que a recompensa estava por vir."