'Sou o cara que vende no Brasil', diz Charles após vitória no UFC Rio

Charles Oliveira, o 'Do Bronx', já pediu ao UFC nova luta no Brasil após bater Mateusz Gamrot, nesta noite (11), em fight night no Rio de Janeiro. Ex-campeão peso-leve (70 kg), ele afirmou estar entre os maiores nomes da modalidade e apontou que 'o povo brasileiro merece isso'.

Já pedi para lutar aqui. UFC numerado no ginásio. Pode colocar a luta principal que vamos encher. Sou o maior nome que tem no Ultimate no Brasil, ao lado de grandes. Mas imagina colocar Charles e Poatan? O povo brasileiro merece isso. Não em um Fight Night, mas quando vale algo grande Charles 'Do Bronx'

O lutador, recentemente, pediu uma luta com Holloway. Questionado se a opção permanece de pé, ele soube, durante a pergunta, que havia ganho bônus de performance e apontou que o foco, agora, está na festa que vai fazer para as crianças do local onde nasceu.

Na realidade eu falei o Holloway porque fica muita gente buzinando ali. É festa na favela! Mais um bônus. Vou fazer uma festa de Dia das Crianças. Como disse, quem quiser fazer um card no Brasil em um evento numerado ou top, o nome principal tem que ser o Charles 'Do Bronx'. Sou o cara que vende no Brasil. Então se for fazer um evento gigante no Brasil, em um estilo fechado, tem que ser a luta principal comigo

Charles ressaltou que o carinho da torcida foi um dos pontos que o fez voltar ao octógono e lembrou a noite em que perdeu para Ilia Topuria na disputa do cinturão, em junho deste ano.

"Na realidade, no momento em que perdi, pensei muitas vezes se ali era o fim. Já vivi tantas coisas, venci tantas coisas... Quando acontece algo dessa forma, a gente pensa. Me falaram: 'não pega o telefone', mas eu queria ver o que as pessoas estavam falando. Aí você pega da criança aos mais velhos falando: 'você é nosso ídolo', 'vai voltar mais forte'. Eu só queria volta, eu queria estar aqui. Aí, você volta e faz isso, o que acha que penso [sobre futuro]?", disse.

Deiveson adota 'nova vida'

Deiveson Figueiredo venceu Montel Jackson e reforçou a vontade de chegar ao cinturão do peso Galo — ele já foi detentor do cinturão do peso mosca.

O lutador revelou que adotou novo estilo de vida para ter uma carreira mais longeva no UFC.

Quero cuidar mais do meu corpo e me manter saudável. Antes, eu saia da luta e ia encher a cara, tomava cerveja, comia churrasco. Eu ficava gordo [na categoria anterior]. Agora, quero ficar mais saudável, cuidar mais do meu corpo para para que possa ter longevidade no UFC

Ele citou o exemplo da derrota para Brandon Moreno, no UFC Rio de 2023. "O UFC oferece vitaminas para tomarmos após a desidratação. Eu odiava e não tomava. Na manhã seguinte, no sábado, fiquei tomando só açaí. Quando houve o primeiro movimento, meu corpo congelou. Fui para o segundo round pensando apenas em desistir. Tive esse aprendizado. Agora, tomo todas as vitaminas e até mais. A gente aprende com os erros".