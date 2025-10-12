Torcedor mirim do XV viaja mais de 500 km para ver ídolo Reynaldo, que se emociona: "Nunca vou esquecer"

O título do XV de Piracicaba na Copa Paulista de 2025, neste sábado, foi ainda mais especial para o garoto Mateus Grosso. Torcedor mirim do clube, o menino viajou exatos 538 km para acompanhar a decisão estadual contra o Primavera das arquibancadas do Barão da Serra Negra e levou um presente para o seu ídolo: o goleiro Reynaldo.

Mateus, de apenas sete anos, reside em Curitiba, capital do Paraná. No entanto, seu pai é de Piracicaba e torcedor fanático do XV.

Os pais de Mateus, portanto, decidiram viajar em família para assistir à grande final no estádio. Eles saíram da Curitiba às 4h da manhã e chegaram no interior paulista por volta das 13h da tarde.

Goleiro ídolo

Mateus, apesar de jovem, já sonha com um futuro no futebol. Segundo a sua mãe, Marina Grosso, ele treina como goleiro e, por isso, se espelha em Reynaldo, arqueiro que chegou ao Nhô Quim em julho deste ano.

"A gente veio de Curitiba. Meu marido é daqui de Piracicaba, mas a gente mora lá. Meu filho é muito torcedor do XV, é o time do coração dele. Ele treina como goleiro e é muito fã do Reynaldo, é super ídolo dele", disse Marina em entrevista à Gazeta Esportiva.

O garoto levou até um presente especial ao ídolo. Ele produziu um cartaz, que dizia: "Reynaldo, viemos de Curitiba. Viajamos 538 km para pedir sua camisa". Ele ganhou uma foto com o goleiro e saiu feliz da vida com o melhor presente possível de Dia das Crianças.

"Com o XV indo bem, a gente falava que, se fosse para a final, iríamos tentar ir [para Piracicaba]. O time chegou na final e nós decidimos ir. Foi um baita presente de Dia das Crianças para ele. Nós saímos às 4h da manhã de Curitiba e chegamos aqui quase 13h da tarde. Estamos bem felizes", acrescentou a mãe.

Presente emociona Reynaldo

Reynaldo se emocionou com o presente do menino Mateus. Ainda eufórico pelo título, o arqueiro do XV disse que "jamais irá se esquecer" do ato.

"Certas coisas no futebol não têm explicação. O poder da gente impactar crianças, pessoas, de forma tão positiva, é surreal. A criancinha fazer um cartaz, viajar mais de 500 km e vir no estádio lotado para entregar para mim, é um momento que jamais vou esquecer. Só nos mostra que cada vez mais temos que ter boas atitudes, zelar pela nossa imagem, para tentar influenciar essas pessoas da melhor maneira possível", contou o jogador à reportagem.

Ele também aproveitou para desabafar pelo título histórico, com direito a gol no último minuto, e repetiu o bordão do torcida: "No XV tudo é mais difícil". O Nhô Quim, vale dizer, perdeu o jogo de ida da decisão por 1 a 0.

"Foi do jeito que a gente imaginava. A semana inteira já vínhamos falando que seria um jogo muito complicado por conta da equipe que está do outro lado, que é muito boa. Sabíamos que nosso sistema defensivo precisava ser cirúrgico. Isso só nos mostra que conseguimos anular as principais peças deles", festejou.

"Acreditamos até o final. No XV, tudo é mais difícil, mais complicado. O roteiro se manteve. A gente fica muito feliz em dar alegria para todos os torcedores. Esse título é para eles. Virão mais coisas boas por aí", projetou.

Foco na Série D

Campeão, o XV de Piracicaba ganhou, além do troféu, a possibilidade de escolher entre disputar a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil em 2026. Visando um calendário mais encorpado na próxima temporada, o clube disputará a Quarta Divisão.

Com um novo formato, o torneio está previsto para ter início no dia 5 de abril do ano que vem. Antes disso, entretanto, o time de Piracicaba tem outro compromisso pela frente em seu calendário: a Série A2 do Paulista.