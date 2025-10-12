Torcedor do Náutico é agredido por policiais ao invadir campo após acesso

Um torcedor do Náutico foi agredido por policiais ao invadir o campo dos Aflitos para comemorar o acesso.

O que aconteceu

Imagens mostram um torcedor sendo atingido por golpes de cassetete em meio à invasão de torcedores. O gramado do estádio dos Aflitos ficou completamento tomado por aficionados alvirrubros após a confirmação do acesso para a Segundona.

A Polícia Militar de Pernambuco disse que fará uma 'apuração interna para verificar a conduta dos policiais e o procedimento adotado'. Ela reforça, porém, que a invasão de campo é proibida independente da motivação.

Nove torcedores do Náutico foram detidos por invadirem o campo, e outros dois por uso de sinalizadores. O aficionado agredido, porém, não estava entre eles, segundo a PM-PE.

O acesso do Náutico para a Série B foi confirmado após vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, ontem. O Timbu terminou a segunda fase na vice-liderança de seu grupo (C), com oito pontos.

Leia a nota completa da PM-PE

A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do BPChoque, informa que, durante a partida entre Náutico e Brusque, neste sábado (11/10), no Estádio dos Aflitos, foram detidos nove torcedores durante a invasão de campo e dois por uso de sinalizadores. Em relação às imagens que mostram a ação policial a um torcedor, esclarecemos que o indivíduo não está entre os detidos e não foi identificado. O comando do BPChoque determinou a abertura de apuração interna para verificar a conduta dos policiais e o procedimento adotado. A PM reforça que a invasão de campo é infração prevista na Lei Geral do Esporte, sendo proibida independentemente da motivação. Esse tipo de ação coloca em risco a segurança de todos os envolvidos e pode comprometer o evento esportivo.