Título inédito do Mr. Olympia rende mais de R$ 500 mil a Ramon Dino

Vice-campeão do Mister Olympia em 2022 e 2023, Ramon Dino finalmente conquistou o título no Classic Physique, nesta madrugada - e embolsou uma premiação de 100 mil dólares, cerca de R$ 550 mil.

O que aconteceu

Com o prêmio pelo título, Ramon Dino mais que dobrou os valores que já tinha recebido na competição. O fisiculturista acreano já faturou 147 mil dólares (cerca de R$ 810 mil).

Nos dois vice-campeonatos, Dino foi premiado com 20 mil dólares em cada edição. Além disso, ele recebeu 7 mil dólares em 2024 pelo terceiro lugar.

A única vez em que o brasileiro competiu e não foi premiado foi em 2021, na estreia. Na ocasião, ele terminou em quinto lugar.

Ramon Dino pode inaugurar uma nova era de títulos na categoria. O acreano foi o primeiro campeão após a aposentadoria do canadense Chris Bumstead, o Cbum, que foi hexacampeão seguido.